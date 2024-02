Craquez pour la nouvelle Série Free 110Go à prix doux !

Vous l'attendiez avec impatience ? Eh bien, elle est arrivée : la nouvelle Série Free de Free Mobile est disponible dès à présent et vous permet de profiter de 110Go à moins de 11€ par mois ! De quoi naviguer sur la toile en toute sérénité sans trop dépenser... On vous dit tout de ce nouveau forfait à prix doux !

La nouvelle Série Free à prix doux

Free Mobile a lancé une toute nouvelle Série Free avec 110Go de data au prix doux de 10,99€ par mois ! Sans engagement, comme tous les forfaits Free de l'opérateur, cette série spéciale est valable la première année de votre abonnement mobile avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G.

Ce dernier vous permettra de bénéficier de plus de garanties au prix de 19,99€ par mois (des tarifs préférentiels sont appliqués si vous êtes abonné de la Freebox et Freebox Pop). Parmi elles, on retrouve une enveloppe data beaucoup plus élevée (250Go de 5G), voire illimitée, en France métropolitaine comme à l'étranger (35Go), l'illimité pour communiquer sans compter aux quatre coins du monde ou encore l'accès gratuit aux applications Free Ligue 1 et TV OQEE by Free.

Des garanties en France comme à l'étranger

Cette Série Free vous fournit donc 110Go en France métropolitaine et vous accompagne lorsque vous êtes amené à voyager à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. En effet, Free Mobile vous octroie une enveloppe data de 18Go pour assurer votre connexion web depuis ces destinations.

Du côté des communications, ce forfait illimité vous donne la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble, où que vous soyez au sein de l'Union européenne ! Plus précisément, vous pourrez profiter de l'illimité de la manière suivante :

appels illimités depuis la Métropole vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités depuis la Métropole vers la Métropole et les DOM

MMS illimités en la Métropole

appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE et les DOM

Quelques services supplémentaires viennent compléter cette offre mobile tels que l'Assistance 7j/7, le Rejet des appels anonymes ainsi que la Messagerie vocale visuelle. Enfin, notez que vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver votre numéro de téléphone actuel sans frais.