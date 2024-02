Apple à la conquête des technologies pliants : prototypes d'iPhone et d'iPad en développement ?

Les informations disponibles suggèrent que Apple travaillerait sur au moins deux modèles d'iPhone pliants à clapet, qui se trouvent encore à un stade préliminaire de conception. Les défis techniques, notamment en ce qui concerne l'écran et la batterie, constituent les principales préoccupations des ingénieurs. L'un des objectifs majeurs serait de créer un dispositif dont l'épaisseur, une fois plié, serait inférieure de moitié à celle des modèles d'iPhone actuels, afin de minimiser l'encombrement. De plus, Apple envisagerait d'ajouter un écran sur la face externe du dispositif, suivant ainsi une tendance adoptée par plusieurs autres fabricants, comme sur les Samsung Galaxy Z Flip5, Oppo Find N2 Flip, Motorola Razr 40 Ultra ou Razr 40 ou Huawei P50 Pocket, pour offrir une solution plus compacte et pratique.

Perspectives incertaines et vision à long terme

Malgré ces avancées prometteuses, l'avenir des iPhone pliants demeure incertain. Bien que le projet suscite un intérêt certain au sein d'Apple, il pourrait être abandonné avant même sa finalisation. Actuellement, les projections indiquent qu'un iPhone pliant ne serait pas lancé avant 2026.

Parallèlement, la marque à la pomme réfléchirait également à la conception d'un iPad pliant. Doté d'un écran de 8 pouces, ce prototype vise à offrir une expérience utilisateur comparable à celle de l'iPad Mini, tout en s'efforçant de minimiser l'apparence du pli causé par le pliage répété. Ce projet, qui semble moins contraint par les enjeux de durabilité que l'iPhone pliant, pourrait lui aussi ne pas voir le jour avant 2026. L'ambition pour cet iPad pliant est d'assurer une compatibilité optimale avec l'Apple Pencil, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide.

Le développement de ces prototypes illustre l'intérêt d'Apple pour l'innovation et sa volonté de se positionner sur de nouveaux segments de marché. Toutefois, l'entreprise aborde ces projets avec prudence, consciente des défis techniques et commerciaux que représente l'introduction de dispositifs pliants.