iPhone 15 : Et si nous vous disions que l’un des smartphones les plus attendus de l’année est disponible avec 239 € de réduction !

L’iPhone 15, c’est LE smartphone haut de gamme le plus attendu et le plus plébiscité de la fin d’année dernière. Autant dire qu’on attend également les plus belles promos pour l’acquérir à prix écrasé. Eh bien, réjouissons-nous, car il est en ce moment disponible sur Rakuten pour seulement 739 € ! Cela fait presque 230 € de réduction par rapport au tarif affiché directement par son constructeur Apple. L'iPhone 15, comme l'ensemble de la gamme des iPhone de Apple, est un véritable symbole de la culture populaire.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L’iPhone 15 propose une fiche sans concession d’une rare puissance, mais tout en étant très pratique. Si vous cherchez un téléphone avec une grande capacité de calcul, mais qui soit également pratique à transporter, l’iPhone 15 sera un choix plus idéal que ces modèles supérieurs qui sont également plus massifs. Celui-ci propose des composants à la fois ergonomiques et précis, ce qui permet à l'appareil une grande réactivité et de pouvoir faire tourner les logiciels les plus lourds, à l'exception de rares applications prévues uniquement pour ses modèles Pro.

Un iPhone 15 au prix d’un iPhone 14 ? C’est possible chez Rakuten

En ce moment, l’iPhone 15 est donc accessible à moins de 740 € alors que son prix de référence est fixé à 969 €. Il s’agit d’une version importée et neuve, garantie pendant 2 ans ! Vous pouvez en plus lui ajouter le code HAPPY10 pour le faire descendre encore de 10 €.