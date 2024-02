Un smartphone 5G puissant à moins de 300 € ? Vous parlez du Samsung Galaxy A54 5G non ?!

Le Samsung Galaxy A54 5G est un appareil de milieu de gamme, certes, mais c’est surtout le plus performant des milieu de gamme proposés par l’enseigne Samsung. Ce n’est pas rien, car cela veut dire qu’il bénéficie à la fois de l’optimisation la plus importante sur ce segment du marché, tout en gardant un prix bas. En ce moment, il vous est possible de le trouver pour 294 € sur Rakuten, un excellent prix pour ce smartphone qui est affiché à 449 € sur le site de son constructeur.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A54 5G est un téléphone portable très adapté à ceux qui recherchent un téléphone avec une bonne longévité. Celui-ci permet d’accéder à des performances nettement plus élevées que la moyenne actuelle (appareil photo, puce, batterie), mais à un prix raisonnable. En effet, aujourd’hui il n’y a pas besoin de se ruiner pour accéder à un smartphone qui vous permet de faire tourner vos applications les plus gourmandes sans problème. Certes, le Galaxy A54 5G ne propose pas d'innovations techniques comme le S24 Ultra, mais il se contente déjà de proposer des performances plus poussées que la plupart des autres milieu de gamme, ce qui est souvent le plus important. Nous ne pouvons que le conseiller.

Le Samsung Galaxy A54 5G est disponible au meilleur prix chez Rakuten

Il vous est maintenant possible de trouver le Samsung Galaxy A54 5G du constructeur Xiaomi pour 294 € sur Rakuten, un prix vraiment cassé pour ce smartphone qui est affiché à 449 € sur le site de son constructeur. Il s’agit d’une version américaine, mais compatible avec les opérateurs français !