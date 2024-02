La nouvelle promo de YouPrice va vous séduire : de 100Go à 120Go dès 9,99€ !

À l'occasion de la fête de l'amour, YouPrice lance une offre spéciale vous permettant de profiter de 100Go à 120Go à prix canon ! Sans engagement, ce forfait est en plus disponible sur deux réseaux pour vous garantir une utilisation optimale de vos garanties... Zoom sur ce bon plan mobile à découvrir sans plus attendre !

Un forfait fort séduisant

Le jour de célébration de l'amour arrive à grands pas et avec lui de nombreuses offres en promotion. Si vous aussi, vous souhaitez profiter de la Saint-Valentin pour réaliser des économies sur votre budget de téléphonie mobile, alors ce forfait économique lancé spécialement pour l'occasion par l'opérateur YouPrice devrait vous intéresser !

Il s'agit du forfait ajustable Le Sweet disponible sur les réseaux Orange et SFR. Prenons quelques instants pour détailler les spécificités de cette offre. Ajustable ? Oui, car cet abonnement mobile propose trois paliers data pour un même forfait ! Cette formule 3 en 1 vous permet de vous ajuster chaque mois selon vos envies et besoins, mais aussi en fonction de votre budget, sans aucune mauvaise surprise à découvrir sur votre facture. Disponibles sur deux réseaux ? Encore oui ! Cela vous permet de choisir le réseau qui couvre le mieux votre lieu d'habitation ou celui qui remplit vos exigences en termes d’itinérance, etc.,. Cela offre la possibilité aux utilisateurs de profiter pleinement et sereinement des garanties de l'offre Le Sweet.

Notez enfin que cette dernière est sans engagement, vous laissant ainsi libre de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

De 100Go à 120Go dès 9,99€

Quel que soit le réseau que vous choisirez avec ce forfait Le Sweet, vous pourrez communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM grâce à l'illimité. De plus, l'opérateur vous fournit pas moins de 16Go lors de vos séjours au sein de ces zones afin d'assurer votre connexion web à l'étranger !

Si vous optez pour le réseau SFR, le tarif préférentiel est fixe, à savoir :

jusqu'à 100Go en France métropolitaine : 9,99€/mois

de 100Go à 110Go en France métropolitaine : 16,99€/mois

de 110Go à 120Go en France métropolitaine : 18,99€/mois

Vous préférez le réseau Orange ? Alors, votre forfait bénéficie d'une remise les deux premiers mois d'abonnement :

jusqu'à 100Go en France métropolitaine : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

de 100Go à 110Go en France métropolitaine : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois

de 110Go à 120Go en France métropolitaine : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 21,99€/mois

Avec ce forfait illimité, vous pouvez également souscrire à l'option Réseau 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois !