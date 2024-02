Le retour de realme en France avec un modèle d’entrée de gamme C67 qui veut conquérir le marché

Pour son retour officiel en France et dans plusieurs points de vente, dont les enseignes Auchan et Amazon, la marque realme a décidé de lancer le smartphone d’entrée de gamme realme C67. La société annoncera, cette année d’autres mobiles à venir dont un de la série « numérotée » ainsi qu’un autre de la série GT, plus haut de gamme.

En attendant que la marque communique sur ces modèles précisément, elle a décidé de se concentrer sur une cible la plus large possible, plutôt jeune ayant peu de budget avec le realme C67. Ce téléphone propose deux atouts principaux par rapport au prix demandé, selon nous. Le premier, c’est la capacité de sa batterie qui fait 5000 mAh lui permettant de tenir, très probablement pendant deux jours avec une seule charge. Celle-ci s’effectue avec un chargeur 33 watts. Le second atout réside dans son capteur photo principal qui est un module de 108 mégapixels permettant, selon la marque, de capter un maximum de lumière pour des images claires et d’offrir un très haut niveau de détails. L'autre capteur est plus anecdotique puisqu'il s'agit d'un module de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro.

Quelle fiche technique précise pour le realme C67 ?

Sinon, techniquement, le realme C67 est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 685 gravée en 6 nm et compatible 4G. Elle est associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive avec 128 ou 256 Go, respectivement, d’espace de stockage interne. Il est possible d’insérer une carte mémoire micro SD pour aller plus loin. Toutefois, on peut compter sur une fonction d’extension de mémoire vive, virtuelle, celle-ci pour ouvrir plus d’applications que de raison. Le téléphone est équipé d’un écran LCD de 6,72 pouces, comme le realme C55, ce qui est plutôt grand avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Realme annonce une luminosité maximale de 950 cd/m². Rappelons que la marque a développé une interface baptisée Mini Capsule 2.0 pour utiliser l’espace autour du capteur photo frontal à des fins ludiques, comme Apple avec sa « Dynamic Island ». On peut y contrôler la lecture audio, consulter la météo et y lire des notifications, par exemple.

L’appareil propose un son stéréo ainsi qu’une certification IP54 pour résister aux éclaboussures. Le smartphone est compatible 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth et embarque une puce NFC avec une possibilité d’utiliser cette technologie sur 360 degrés. L’appareil mesure 7,59 mm d’épaisseur, ce qui le classe parmi les mobiles les plus du marché. Il a une prise casque jack 3,5 mm. Le téléphone est animé par Android 14 avec la promesse de 3 ans de mises à jour Android et autant pour la sécurité.

Le realme C67 est décliné en deux coloris : vert ou noir. Il est proposé à un prix de 199 € pendant quelques jours puis à 219 € pour la version 6+128 Go ou à 239 € puis 259 € pour la configuration de 8+256 Go.