Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G s'offre à moins de 320 € sur Amazon !

Le plus puissant smartphone de la 12e génération de Redmi Note sorti il y a un peu moins d’un an, est disponible en ce moment pour 314 €, ce qui représente une très belle baisse de prix, puisque celui-ci est affiché à 499 € sur le site de son constructeur.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est le modèle le plus abouti de la gamme Redmi Note 12. Et ce n'est n’est pas rien, car il s’agit de l’une des gamme ayant rencontré le plus de succès sur certains sites, comme Amazon, où la version inférieure du Pro Plus, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, était, et est encore, numéro 1 des ventes. En ce moment, nous pouvons le trouver à 314 € sur Amazon, mais pour combien de temps ?

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi RedmI Note 12 Pro Plus propose une fiche très avancée pour un appareil de milieu de gamme. Il prouve qu’il n’y a pas besoin nécessairement de lorgner vers le haut de gamme quand on peut trouver un smartphone capable de proposer autant de puissance.

Le Xiaomi RedmI Note 12 Pro Plus à 314 € sur Amazon !

Le Xiaomi RedmI Note 12 Pro Plus est disponible en ce moment pour 314 € sur Amazon, au lieu des 499 € proposés sur le site de son constructeur ! Une différence de prix importante.