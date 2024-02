Le permis de conduire dématérialisé : une innovation accessible sur smartphone

Le permis dématérialisé se présente comme un duplicata numérique de la version physique, accessible via quelques démarches spécifiques. Pour bénéficier de cette avancée, les conducteurs doivent être munis d'une carte nationale d'identité électronique (CNIe), d'un smartphone compatible (Android avec la technologie NFC ou iPhone sous iOS 16) et de l'application France Identité. Malgré la généralisation de la CNIe à plus de 17 millions de Français, la transition vers ce format électronique requiert encore du temps, compte tenu de la validité de 15 ans des cartes d'identité traditionnelles.

Comment intégrer son permis de conduire dans l'application ?

L'intégration du permis de conduire au sein de l'application se fait via la numérisation du code présent sur le relevé d'information restreint (RIR), accessible via la plateforme "Mes points permis". Cette démarche permet l'affichage du permis dans l'application comme un "permis nouvelle génération", offrant ainsi toutes les fonctionnalités prévues par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), y compris la vérification hors ligne de la validité du permis par les forces de l'ordre.

L'initiative de l'ANTS ne s'arrête pas à la dématérialisation du permis de conduire. En effet, il est prévu que l'application France Identité accueille prochainement d'autres documents essentiels tels que la carte grise et l'attestation d'assurance, permettant leur édition et partage numérique. Cette innovation, saluée par Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, directrice de l'ANTS, confirme la valeur officielle du permis dématérialisé, équivalente à celle de sa version physique lors des contrôles.

Quid des données et que faire en cas de vol ?

Selon les équipes de France Identité interrogées par BFMTV, les données liées aux documents d’identité ne sont pas stockées sur des serveurs mais exclusivement sur le smartphone de l’utilisateur. Pour protéger les données, il est donc nécessaire de mettre en place un moyen d’authentification du propriétaire de l’appareil, via une empreinte digitale, la reconnaissance faciale, etc. En outre, l’application France Identité propose un outil de verrouillage supplémentaire, via les capteurs biométriques du téléphone, une méthode optionnelle. En cas de vol, cela évite les non spécialistes l’accès aux données mais pour ceux qui arriveraient malgré tout à casser ses protections, il est possible toutefois de lancer une procédure de suppression à distance de toutes les données de l’application en se rendant sur le portail de France Identité.