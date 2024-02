Découvrez ces trois forfaits mobile 100Go à seulement 8,99€ par mois !

Vous voulez faire le plein de data sans trop alourdir votre budget de téléphonie mobile ? Alors, ces trois offres promotionnelles sont absolument à découvrir : 100Go de data pour seulement 8,99€ par mois ! Sans engagement, l'illimité, des garanties en France comme à l'étranger, etc., découvrez ces bons plans plus en détail dans cet article !

Un forfait 100Go sur le premier réseau de France

Chez Lebara Mobile, vous pouvez en ce moment souscrire à l'un de ces forfaits sans engagement vous permettant non seulement de bénéficier d'une grosse enveloppe data, mais aussi du meilleur réseau de France ! En effet, le forfait Mensuel 100Go, au prix de 8,99€ tous les 30 jours, vous fournit 100Go pour surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine. Vos appels et SMS émis depuis cette zone bénéficieront de l'illimité. Notez également que l'opérateur vous accompagne lors de vos séjours en Europe (UE/DOM) en vous octroyant 5Go.

Ce n'est pas tout, ce forfait économique s'appuie sur le réseau Orange, premier réseau de France selon les résultats de la dernière enquête menée par l'ARCEP. Vous pourrez ainsi profiter pleinement et de façon optimale des garanties de votre abonnement mobile.

Enfin, en souscrivant à cette offre, vous jouirez de 1Go supplémentaire offert le premier mois d'abonnement ainsi que de la carte SIM et de la livraison gratuites.

Deux forfaits illimités à prix canon

Vous souhaitez pouvoir communiquer en toute sérénité, sans vous soucier d’éventuels surcoûts en France comme à l'étranger ? Sachez que les opérateurs Coriolis et Cdiscount Mobile mettent tous deux en avant une offre mobile illimité avec 100Go en France métropolitaine à 8,99€ par mois. Avec ces deux offres, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les DOM et les pays de l'UE.

En optant pour le forfait pas cher de Coriolis - Le Relax -, vous bénéficierez du réseau SFR et pourrez apprécier les 11Go dédiés à votre connexion web depuis les zones précitées.

Si vous choisissez le forfait de Cdiscount Mobile, vous profiterez :