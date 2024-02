Ce Samsung devient numéro 1 des ventes sur Amazon grâce à un prix qui défie toute concurrence

Il y a de quoi rester un peu perplexe face à un tel prix, mais non, ce n’est pas une erreur, Amazon propose le Samsung Galaxy A14 pour 129 € ! Très loin du prix de lancement proposé l’année dernière pour cet appareil de milieu de gamme. Il faut dire que le A15 n’est pas loin d'arriver, et c’est de bon augure, car les astres s'alignent (ou ne serait-ce que le hasard ?) pour nous proposer cet excellent appareil à un prix aussi bas.

Bien sûr, pas besoin de croire à l’astrologie ou aux mythes grecs pour expliquer la baisse de prix du Galaxy A14 de Samsung, il s’agit d’une tendance naturelle des smartphones, depuis quelques années, qui baissent avant l’arrivée de leurs successeurs. Avec l'intensification des sorties chez certains constructeurs qui nous proposent un nouvel appareil par gamme chaque année, on ne peut que s'apercevoir que la tendance s’accentue davantage… Et c’est tant mieux pour nous puisque cela permet à peine un an après la sortie de certains appareils de Samsung de les avoir à moitié prix ! Le Galaxy A14 est donc proposé à 129 € chez Amazon, devenant numéro 1 des ventes, quand il était proposé l’année dernière pour plus de 300 € à son lancement !

Fiche technique du Samsung Galaxy A14

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Galaxy A14 en version 4G est un excellent appareil que nous vous conseillons si vous êtes à la recherche d’un smartphone pas cher, mais de qualité qui soit à la fois adapté aux usages des multimédias actuels, tout en ayant des mises à jour récentes et des composants de très bonnes facture au niveau de la batterie, de son appareil photo et de sa puce.

Un smartphone de Samsung à moins de 130 € chez Amazon !

Le Samsung Galaxy A14 est proposé en ce moment pour seulement 129 € chez Amazon, devenant numéro 1 des ventes, alors qu'il était proposé l’année dernière pour plus de 300 € à son lancement. Une forte baisse qui fait très plaisir !