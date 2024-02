Bon plan Cdiscount Mobile : le forfait 100Go à 8,99€ avec la carte SIM à 1€ !

Vous avez besoin d'un nouveau forfait avec un max de data, sans pour autant exploser votre budget de téléphonie mobile ? Nous avons ce que qu'il vous faut : un forfait sans engagement avec 100Go de data qui ne dépasse pas les 9€ par mois et qui, en plus, vous permet de payer votre carte SIM seulement 1€ au lieu de 10€ ! Intéressé ? Alors, zoom sur cette offre en promo à saisir au plus vite !