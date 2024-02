Pour moins de 300 € ce smartphone propose 8Go de Ram, la 5G et un écran Amoled !

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G, récemment lancé par Xiaomi, offre une fiche technique puissante et est actuellement disponible à un prix réduit de moins de 299 € chez ce marchand. Nous vous fournissons tous les détails sur ce smartphone et sa promotion.

Le Xiaomi POCO X6 Pro 5G est un smartphone de milieu de gamme spécialement conçu pour une expérience multimédia optimale, que ce soit pour les jeux mobiles, le streaming audio et vidéo, ou les réseaux sociaux en général. Équipé de 8 Go de RAM et d'un processeur Dimensity 8300-Ultra axé sur les performances brutes, il offre une excellente fluidité d'utilisation. Actuellement disponible à seulement 299 € sur Rakuten avec deux ans de garantie, c'est une opportunité pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix attractif.

La fiche technique du Xiaomi POCO X6 Pro 5G

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

RAM : 8 Go

Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

Caméra frontale : 16 MP

Batterie : 5000 mAh, charge rapide 33 W

Le Xiaomi POCO X6 Pro est un smartphone qui offre des performances impressionnantes, surtout compte tenu de son prix inférieur à 300 €. Doté de 8 Go de RAM, d'un écran Flow AMOLED et de la puce Dimensity 8300-Ultra, il se distingue par sa capacité à offrir une expérience idéale pour le jeu et la visualisation de vidéos en streaming. De plus, il bénéficie d'une batterie très endurante avec une capacité de 5000 mAh, ajoutant une autonomie appréciable à ses caractéristiques attractives.

Le Xiaomi POCO X6 Pro est proposé à moins de 300 € !

En ce moment, l'appareil de Xiaomi, le POCO X6 Pro 5G est disponible sur Rakuten à un prix attractif de 299 €, assortie d'une garantie de 2 ans. C'est une excellente opportunité pour bénéficier d'un smartphone moderne et performant à un prix abordable, tout en ayant la tranquillité d'esprit d'une garantie étendue.