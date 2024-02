Bouygues Telecom lance un nouveau forfait mobile sans engagement à prix irrésistible !

À la recherche d'un forfait mobile complet, pas cher, sans engagement et fonctionnant sur un réseau mobile fiable et performant ? Ne cherchez pas plus loin ! La nouvelle série spéciale de B&You est indéniablement l'affaire du moment. Avec une généreuse allocation de 80 Go, elle saura répondre à vos besoins tout en respectant votre budget. Découvrez vite la nouvelle série limitée B&You, à prix tout simplement irrésistible !

Le nouveau forfait B&You surpasse la concurrence

Bouygues Telecom propose une offre exceptionnelle avec son tout nouveau bon plan : un forfait mobile 80 Go à moins de 9 € par mois. Avec cette offre sans engagement tout juste sortie, l'opérateur vous propose une multitude d'avantages à un prix véritablement attractif. En optant pour cet abonnement, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Du côté des données, bénéficiez d'une enveloppe généreuse de 80 Go sur le réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom, idéale pour naviguer sur vos sites et réseaux sociaux préférés, regarder vos séries favorites, et effectuer des appels en visio avec vos proches. Pour vos déplacements à l'étranger, voyagez en toute tranquillité grâce aux 15 Go de données mobiles (décomptés de l'enveloppe globale) utilisables depuis les DOM et l'Union européenne. Ce forfait mobile en série limitée est proposé au prix avantageux de 8,99 €/mois. Et pour couronner le tout, la carte SIM est disponible à seulement 1 € au lieu de 10 €. Il serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette superbe offre !

Le forfait B&You 20Go baisse de prix

Bouygues Telecom profite de ce changement pour ajuster le tarif de son forfait B&You 20Go, qui est désormais proposé à 6.99€ par mois au lieu de 7.99€. En promotion en ce moment, ce forfait mobile sans engagement de Bouygues Telecom convient parfaitement à ceux qui souhaitent rester connectés avec leurs proches sans se soucier de leur budget. Comme pour ses autres offres, ce forfait contient des appels, SMS et MMS illimités en France. De plus, il propose une enveloppe de 20 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine, dont 16 Go utilisables depuis l'Outre-mer et l'Union européenne. Profitez également de la qualité du réseau mobile de Bouygues Telecom.

Si vous avez besoin d'une enveloppe de données plus importante, Bouygues Telecom a également pensé à vous. Le forfait B&You 100Go avec 5G offerte ou encore le forfait 200 Go de 5G sont en ce moment à des prix incroyables, de respectivement 11,99 € et 17,99 € par mois.

