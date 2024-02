Obtenez le casque Vision Pro d’Apple alors qu'il n'est même pas encore disponible en France ! Aujourd'hui seulement avec une grosse réduction

Today is the day ! Si vous souhaitez acheter un Vision Pro d’Apple, il est disponible en ce moment en import chez ce marchand avec une réduction disponible aujourd’hui seulement de 80 €, et est en plus proposé à un prix de base inférieur à ce que l’on peut trouver au USA, endroit où il est actuellement commercialisé. Nous vous disons tout !

L’Apple Vision pro est la révolution en marche !

Apple refuse de qualifier son appareil de casque de réalité virtuelle. C’est pourtant bien ce qu’il est, mais plus que ça encore ! Réalité augmentée voire compensée, on pourrait parler d’« ordinateur projeté », car l’Apple Vision Pro propose effectivement des tas d’utilisations ingénieuses et pratiques telles que projeter vos écrans d'ordinateurs et applications dans la maison. En d’autres termes, une fois équipé de votre casque, vous pouvez par exemple placer votre application Netflix dans la chambre et votre écran de travail dans votre lieu de travail et les voir flotter devant vous, près à être utilisés comme le fait Tom Cruise dans Minority Report avec ses écrans. Et non... Ne vous inquiétez pas, pas de risque de vous prendre un pied dans un meuble en vous déplaçant avec votre casque, car cet appareil recrée l’environnement qui vous entoure grâce à ses caméras, ce qui vous permet de voir ce qui est autour de vous et de le modifier à votre guise.

Les applications et utilités du casque d’Apple

Le nouveau casque d’Apple est bien sûr tout à fait adapté pour les jeux vidéo, avec ses écrans 4K, un pour chaque œil, pas de risque de voir les pixels de votre écran. Ce qui le désigne tout aussi bien pour le cinéma, c’est même peut-être actuellement l’un de meilleurs moyen d'amener une véritable salle de cinéma chez vous puisqu’il vous est possible de tout régler, comme la distance à l’écran. Simulant une véritable expérience, et avec la meilleure technologie d’écran ! Et pour ceux qui ont un ordinateur de la marque chez eux, sachez qu'il est possible de projeter son écran avec votre Apple Vision Pro. Il existe bien d’autres fonctions et utilités à cet appareil : Personas, sortes d'avatar de vous-même ; clavier virtuel ; création et visionnage de photos proches d’un hologramme lié à l'iPhone 15 Pro et Pro Max, etc… La liste est longue est va encore s’étoffer à l’avenir !

Où le trouver en France ?

L’Apple Vision Pro n'est pas encore sortie officiellement en France, et pourtant, il est tout à fait possible de se le procurer aujourd’hui, et cela passe pas l’import depuis les USA, où il est disponible. Rakuten nous propose ainsi de nous le procurer pour 3999 €, ce qui représente déjà une baisse de prix par rapport au tarif que les Américains doivent dépenser (4500$ soit environs 4100 €), mais en plus aujourd’hui seulement, vous pourrez bénéficier de 80 € de réduction avec le code RAKUTEN80. Et ce n'est encore pas tout, pour l'achat de cet appareil, vous obtenez pas moins de 200 € pour le programme de fidélité gratuit de Rakuten ! Étant donné que cet appareil propose une expérience complète, et intègre à la fois l’expérience d’un ordinateur, d’une salle de cinéma et d’un casque de réalité virtuel… Ce prix n’est finalement pas si déraisonnable, car comme le dit Apple, ce n’est pas uniquement un casque de réalité virtuelle !