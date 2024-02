Ce Google est proposé à prix cassé, ce n'est pas étonnant qu'il soit autant apprécié !

Le Google Pixel 7a est l’un des smartphones, de la marque Pixel, les plus appréciés par le public que ce soit par son prix ou son aspect plus léger que les autres modèles de Google. En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour 381 € au lieu de 509 €. Nous vous disons tout sur cette superbe promo.

Le Google Pixel 7a est un que l’on peut qualifier de pratique. Pourquoi ? Eh bien, contrairement aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro, il est plus petit, plus léger, et donc plus simple à transporter, sans pour autant sacrifier en puissance : il possède la même puce que le Google Pixel 7 ! En plus de cela, son prix aussi est réduit par rapport à ses deux grands frères puisque vous pouvez le trouver pour seulement 381 € sur Rakuten au lieu de ses 509 € d’origine.

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a est une véritable bonne surprise, car il s’agit avant tout d’un smartphone polyvalent, taillé pour être une sorte de haut de gamme sans concession sur la qualité, mais proposé à prix réduit via des choix de design épuré, et c'est notamment sa taille qui joue un rôle important, car il est plus petit. À côté de ça, il propose tout ce que l’on peut attendre d’un Pixel : forte autonomie, photos magnifiques en 4K, écran Amoled taillé pour le jeu et le streaming, et une puce made in Google très puissante, la Tensor 2.

Le Google Pixel 7a est proposé avec une baisse de prix de 128 € !

Le Pixel 7a est un smartphone très apprécié de l’écurie Google, car il propose la qualité du haut de gamme, mais moins cher. Il convient à tous les publics et est en ce moment à 381 € au lieu de 509 € sur Rakuten. Nous ne pouvons que vous conseiller ce smartphone si vous souhaitez un smartphone moderne et puissant pas trop cher.