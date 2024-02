Huawei lance le Pocket 2, un nouveau smartphone pliant innovant

Alors que certains concurrents tels que Oppo et Vivo semblent se retirer du segment des smartphones pliants, Huawei réaffirme sa présence et son ambition dans ce domaine, rivalisant ainsi avec Samsung mais aussi Motorola. Comme annoncé, Hauwei a donc présenté le mobile à clapet Pocket 2. Ce dernier se présente avec une esthétique remarquable, proposant quatre finitions élégantes : marbré gris lisse, marbré blanc lisse, violet texturé, et noir texturé, en plus d'une édition spéciale Art Collection.

Avec une épaisseur de 87,8 mm une fois plié et une hauteur de 170 mm déplié, ce modèle intègre un écran externe OLED de 1,15 pouce et un écran interne pliant OLED de 6,94 pouces, offrant une expérience visuelle de haute qualité grâce à une fréquence de 120 Hz et un pic de luminosité de 2200 cd/m².

Des performances et une autonomie remarquables

Au cœur de ce dispositif, Huawei a intégré 12 Go de mémoire vive accompagnée de trois options de stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To, bien que le type de processeur n'ait pas été précisé, il est probable qu'il s'agisse d'un SoC Kirin 9000s. Le Pocket 2 excelle également dans le domaine de la photographie, grâce à un équipement complet comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur hyperspectral de 2 mégapixels, sans oublier un capteur de 10,7 mégapixels optimisé pour les selfies.

Huawei ne lésine pas sur l'autonomie, dotant le Pocket 2 d'une batterie de 4520 mAh dépassant ainsi largement le Samsung Galaxy Z Flip5 (3700 mAh) mais aussi les Motorola Razr 40 Ultra (3800 mAh) et Razr 40 (4200 mAh) avec une compatibilité de charge rapide à 66 watts et la recharge sans fil, ce qui est toujours pratique.

Le smartphone est certifié IPX8, garantissant une étanchéité totale à l'eau même en immersion, jusqu’à 2 mètres de profondeur. Il bénéficie également d'une connectivité de pointe, avec Wi-Fi 6 double canal, Bluetooth 5.2, USB-C, et prise en charge de la 5G. Le Pocket 2 fonctionne sous HarmonyOS 4.0, assurant une expérience utilisateur fluide et intégrée.

Bien que son lancement européen reste incertain, le prix de départ en Chine s'élève à 7499 Yuans, soit environ 960 € hors taxes. Ce modèle représente la volonté de Huawei de continuer à innover dans le segment des smartphones pliants, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités avancées et un design raffiné.