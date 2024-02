Motorola annonce l’arrivée sur le marché de 4 nouveaux smartphones d’entrée de gamme, Moto g04, Moto g24, Moto g24 Power et Moto g34 5G

Motorola se positionne une fois de plus comme la marque qui veut offrir le meilleur rapport qualité prix sur le segment de l’entrée de gamme avec des technologies éprouvées. Elle vient d’annoncer la commercialisation du moto g34 5G, du g24 power, du g24 et du g04. En voici tous les détails.

Le moto g34 5G se distingue comme l'option la plus économique pour accéder à la technologie 5G, sans pour autant négliger les performances. Doté d'un écran LCD de 6,5 pouces offrant un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz et enrichi par les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, ce modèle promet une expérience visuelle et sonore immersive. La photographie n'est pas en reste, grâce à un capteur Quad Pixel de 50 mégapixels et une caméra Macro Vision pour capturer les détails les plus fins. Une caméra frontale de 16 mégapixels, aidée par la technologie Ultra Pixel, veut assurer des selfies éclatants.

Le tout est soutenu par une batterie de 5000 mAh, garantissant une autonomie prolongée, et un processeur Snapdragon 695, pour une fluidité éprouvée dans les jeux et les applications. L’appareil est proposé en version 4 ou 8 Go de mémoire vive avec autant en mémoire virtuelle et la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. Disponible en plusieurs coloris, dont le noir, le bleu et une finition en cuir végan verte, le moto g34 5G est proposé à partir de 149 €, coque et chargeur inclus.

Moto g24 Power : très large autonomie

Le moto g24 power s'adresse à ceux qui cherchent à maximiser chaque moment de leur journée sans se soucier de l'autonomie de leur appareil. Grâce à sa batterie de 6000 mAh supportant la charge à 30 Watts, il promet près de deux jours d'utilisation sans recharge, idéal pour les longues journées ou les week-ends chargés. Le processeur MediaTek Helio G85, associé à 4 ou 8 Go de RAM (autant en mémoire vive virtuelle), assure performances et divertissement sans interruption. Il est équipé d’un écran LCD avec une fréquence de 90 Hz sur 6,56 pouces en diagonale et une définition de 720x1600 pixels. Il est compatible Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.0 et 4G. Avec 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To, le moto g24 power ne manque pas d'espace pour vos données. Proposé à partir de 179 €, le Moto g24 Power est décliné en bleu ou en gris.

Moto g24 : qualité et prix en harmonie

Le moto g24 fait la part belle à la qualité photographique avec son capteur de 50 mégapixels et sa caméra Macro Vision, permettant de saisir des détails minutieux. Son écran LCD HD+ de 6,56 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offre une expérience visuelle fluide et lumineuse. Son chipset est un Helio G85, comme la version Power avec lequel il partage les autres caractéristiques techniques mise à part sa batterie qui fait 5000 mAh. Disponible dès 129 €, il combine mémoire étendue et performances solides, le tout enveloppé dans un design attrayant disponible en plusieurs coloris : noir, lavande ou vert amande.

Moto g04 : le mini à petit prix

Enfin, le moto g04 repousse les limites de ce qu'un smartphone abordable peut offrir. Avec son écran LCD HD+ de 6,6 pouces et son taux de rafraîchissement de 90 Hz, il promet une expérience utilisateur fluide. Il est animé par un processeur UniSoc et décliné en 128 ou 256 Go auxquels il est possible d’ajouter une carte mémoire micro SD.

Au dos, il est équipé d’une unique caméra IA de 16 mégapixels et on peut compter sur une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos. Disponible à partir de 99 €, il se présente comme une option intéressante pour ceux qui recherchent la qualité sans se ruiner en bleu, vert, noir ou orange corail.