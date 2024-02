De nouveaux forfaits pas chers à ne pas manquer ce week-end chez SOSH, RED, B&You et les MVNOs

Le forfait B&You 80Go à 8.99€

Le nouveau forfait B&You est une véritable affaire sur le marché des télécoms. Cette offre mobile sans engagement de durée avec 80Go est proposée à seulement 8.99€ par mois avec en prime la carte SIM à 1€. En craquant pour cette série limitée connectée sur les antennes 4G de Bouygues Telecom, vous profitez :

80Go d'internet jusqu'en 4G

Appels illimités depuis la France métropolitaine vers la France métropolitaine/DOM (vers les fixes et mobiles),

SMS/MMS illimités depuis France métropolitaine vers France métropolitaine/DOM (vers les fixes et mobiles),

20Go d'internet (décomptés de l’enveloppe principale) depuis Europe/DOM,

Appels Illimités depuis l'Europe/DOM vers France métropolitaine et Europe/DOM

SMS illimités depuis Europe, DOM vers France métropolitaine et Europe, DOM,

MMS décomptés de l’enveloppe internet utilisable. Au-delà de l’enveloppe internet, facturation au tarif internet en vigueur.

En ce qui concerne l'utilisation d'Internet, une fois le seuil autorisé de 80 Go dépassé, les frais d'accès à Internet sont de 0,01 € par Mo jusqu'à un maximum de 40 € (avec déblocage par paliers de 40 €). À l'étranger, au-delà de l'enveloppe initiale de 20 Go, les frais d'accès à Internet sont de 0,0018 € par Mo jusqu'à un maximum de 40 € (avec déblocage par paliers de 40 €). Il est important de noter que pour éviter tout frais supplémentaire lié à l'utilisation de l'Internet mobile, les abonnés ont la possibilité d'activer gratuitement l'option de débit réduit depuis leur espace client.

Bouygues Telecom propose deux autres bons plans à saisir : le forfait B&You 20Go à 6.99€ et l'abonnement 100Go avec 5G offerte à seulement 11.99€ par mois.

SOSH : un forfait 40Go à 9.99€ sur le réseau Orange

SOSH est lui aussi dans la course des promos avec la sortie de son tout nouveau forfait pas cher sur le réseau leader en France. L'opérateur digitale d'Orange permet en effet à ses nouveaux abonnés de s'équiper d'un abonnement de téléphone avec 40Go à seulement 9.99€ sans engagement de durée. En plus de ce volume data de 40Go autorisé en France, les clients profitent des appels, SMS et MMS en illimité dans l'hexagone. Pour les voyageurs, SOSH donne droit en Europe et DOM à l'illimité pour les appels, SMS et MMS et 15Go d'internet chaque mois.

Le forfait illimité 50Go à seulement 6.99€ de Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile met en avant une nouvelle offre mobile abordable, sans engagement et sans condition de durée. Cette offre mobile utilise le réseau 4G de Bouygues Telecom et comprend les éléments suivants :

Appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM.

50 Go d'accès à Internet en France (avec ajustement du débit au-delà).

8 Go de données mobiles utilisables en UE et dans les DOM.

Ce forfait mobiole en promotion est disponible pour les nouvelles souscriptions, avec en prime une carte SIM au tarif de 1€.

Les nouveaux forfaits 100Go à 8.99€ chez NRJ Mobile et Syma Mobile

Autre nouveauté, le forfait NRJ Mobile 100Go à 8.99€ par mois.Cette offre mobile sans engagement et sans condition de durée utilise le réseau Bouygues Telecom. Pour rentrer dans les détails, cet abonnement inclut les appels, SMS et MMS sans limite en France et une généreuse enveloppe Web de 100Go. Si vous voyagez en Europe et DOM, vous pourrez également profiter de l'illimité pour vos consommations téléphoniques et naviguer sur internet jusqu'à hauteur de 14Go par mois.

Syma Mobile s'aligne avec son forfait 100Go au même prix mais qui fonctionne sur le réseau SFR. Cet abonnement sans engagement de durée à 8.99€ par mois et pas que la première année contient également des appels, SMS et MMS sans limite ainsi que 100Go d'internet en 4G en France métropolitaine. Vous disposez aussi de l'illimité en voyage en Europe et DOM et 10Go pour les usages web depuis ces zones. Autres services de communications depuis la France; les appels illimités vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens.

Le forfait mobile RED 20Go ou 130Go de 5G

RED de son côté affiche un forfait 20Go à 6.99€ par mois. Cette offre sans engagement de durée contient l'essentiel à savoir les appels, SMS et MMS sans limite en France et depuis l'UE et DOM. Pour la data, c'est donc 20Go qui sont alloués en France et 11Go en UE et DOM.

Autre bon plan signé RED by SFR, le forfait 130Go avec 5G offerte à seulement 10.99€ par mois. Ce forfait RED compatible 5G est l'un de meilleurs bons plans du moment pour passer à la 5G de SFR. Outre les 130Go d'internet en 5G en France, cet abonnement connecté comprend 27 Go en UE et DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en métropole et depuis l'UE et DOM.