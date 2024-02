Le meilleur milieu de gamme de Samsung à moins de 290 € au lieu de 449 € !

Il est possible de se procurer le Galaxy A54 en version 5G pour 289 € au lieu de 449 € ! C’est grâce à Rakuten que cela est possible. Il s’agit d’un appareil importé avec 2 ans de garantie, dans sa version 5G avec 8Go de Ram. Nous vous disons tout !

L'enseigne Samsung a la particularité de ne pas proposer des smartphones uniquement haut de gamme comme peut le faire Apple. C’est en soi une très bonne chose, car les smartphones plus modestes que nous offrent la marque bénéficient du savoir-faire des concepteurs de Samsung en ce qui concerne la haute technologie. C’est le cas du Galaxy A54 qui est le modèle le plus puissant parmi les milieux de gamme proposés par la marque. En ce moment, il est possible de se le procurer pour 289 € au lieu des 449 € que nous propose Samsung directement sur son site.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A54 5G est un smartphone qui propose des composants de grande qualité, probablement les meilleurs que l’on peut trouver actuellement sur un smartphone milieu de gamme. Avec son écran Amoled, ses 5000 mAh de batterie, une excellente puce, un appareil photo qui peut filmer en 4K, difficile même de lui trouver des défauts ou de lui préférer un haut de gamme si on n’est pas à la recherche de fonctionnalités très spécifiques.

Le Samsung Galaxy A54 5G est disponible pour seulement 289 € !

En ce moment, il est possible de se le procurer pour 289 € au lieu des 449 € que nous propose Samsung directement sur son site, une très bonne nouvelle ! C’est grâce à Rakuten que cela est possible. Il s’agit d’un appareil importé avec 2 ans de garantie, dans sa version 5G avec 8Go de Ram.