Quel forfait choisir pour votre téléphone ? Cet opérateur met le paquet pour proposer les meilleurs forfaits illimités

Que vous ayez besoin de forfait 4G ou 5G, que votre utilisation soit exclusivement pour la métropole ou orienté vers l'international, cet opérateur a de très bons arguments pour devenir un véritable poids dans la balance quand il va s’agir de choisir le plus adapté pour vous. Avec des enveloppes de gigas dès 100 Go pour moins de 9 €, Syma est l’une des véritables références. Voici pourquoi :

Des forfaits mobile avec plus de gigas pour un moindre coût

Syma est un opérateur MVNO, cela veut dire qu’il n’est pas lié à un opérateur historique comme peut l’être une marque low-cost telle que SOSH ou RED by SFR. C’est intéressant, car cela veut dire que les prix proposés pour les forfaits sans engagement de Syma sont inférieurs à la fois à ceux des enseignes low-costs, mais aussi à ceux exercés par les géants du marché, à savoir Orange, Bouygues Telecom, SFR et même Free. C’est simple, là où le forfait 130 Go de B&You (gamme low-cost de Bouygues) propose 130 Go en 5G pour 11,99 €, Syma propose pour le même prix 150 Go, également en 5G. Et ce forfait a tout ce qu’il faut : appels, SMS et MMS illimités, et même une enveloppe web à utiliser au sein de l'UE et des DOM.

Il est également assez intéressant de s’attarder sur l’offre appelée le Huit, qui nous propose 100 Go pour seulement 8,99 € ! Ce qui est le tarif le plus bas exercé actuellement, le même que l'on peut trouver chez d’autres MVNO très compétitifs comme Lebara, mais Syma propose plus de services : les MMS sont inclus et vous obtenez des appels internationaux vers 100 destinations !

Des formules avec un max de gigas et une appétence pour l’international

Syma est connu avant tout pour ses formules destinées à communiquer avec le reste du monde, c’est pour cela que l’ensemble de ses forfaits sont proposés avec des appels illimités vers 100 destinations dans le monde, incluant les mobiles européens. En plus de cela, les forfaits proposés par l'opérateur sont tous éligibles à l’option vous permettant d’ajouter des appels et SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine. Idéal pour un étudiant français qui part vivre aux USA, car les offres là-bas sont bien plus chères qu’en France où nous avons parmi les formules les moins chères au monde !

En plus de cela, Syma propose également des formules avec 130 Go ou même 250 Go, faisant de cet opérateur l’un de ceux possédant les plus gros volumes web du marché aux côtés de Free ou Bouygues Telecom par exemple.