Galaxy S23 FE : il baisse de 181 € chez ce marchand ! 25 % de réduction pour ce haut de gamme de Samsung

Le Samsung Galaxy S23 FE est conçu comme une version optimisée pour les fans du Samsung Galaxy S23. Il il propose des composants haut de gamme à un prix inférieur par rapport au reste de la gamme S23. Actuellement, vous pouvez l'acquérir avec une réduction de plus de 160 €, soit à 518 € au lieu de 699 €.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces Dynamic AMOLED, (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Le Samsung Galaxy S23 FE présente des atouts séduisants, notamment son écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces. Équipé du puissant processeur Exynos 2200 et accompagné de 8 Go de RAM, il offre des performances réactives. Son système photographique comprend un quadruple capteur de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) et 8 MP (téléobjectif 3x), tandis que la caméra frontale de 10 MP garantit des selfies de haute qualité. De plus, sa batterie de 4500 mAh, associée à la charge rapide 25 W, assure une longévité optimale.

Le Samsung Galaxy S23 FE est disponible pour moins de 520 € !

En ce moment, le Samsung Galaxy S23 FE est disponible sur Rakuten, avec une réduction de plus de 160 €, soit à 518 € au lieu de 699 € ! Une très belle promotion qui permet d'acquérir cet excellent smartphone à moindre prix.