Samsung Galaxy S23 : Il frôle les 500 € grâce à cette réduction valable seulement aujourd'hui !

Le Galaxy S23 était le flagship, le porte-étendard de Samsung avant la sortie de sa gamme S24. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme puissant qu’il est possible de trouver en ce moment à un prix bien plus intéressant que lors de sa sortie, alors que ses performances restent largement dans le haut du panier ! Nous vous disons tout.

Le Galaxy S23 est sans conteste l’un des meilleurs smartphones sur le marché si l’on recherche des performances élevées avec un tarif plus raisonnable que ses versions Plus ou Ultra qui sont beaucoup plus chers, et ajoutent des fonctions précises peu nécéssaires si vous ne les cherchez pas spécifiquement. Le Samsung Galaxy S23 est proposé en ce moment sur le site de Rakuten pour 535 €, mais en plus avec un code promo aujourd’hui seulement RAKUTEN30, qui permet de faire baisser le prix de ce haut de gamme à 505 €, ce qui représente une baisse très importante par rapport aux 799 € demandés par Samsung directement.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S23 propose une fiche puissante qui a tout pour plaire. Difficile de ne pas recommander ce smartphone qui n’a en soi pas de défaut, hormis son prix lors de sa sortie qui était de presque 1000 €, mais qui est aujourd’hui beaucoup plus abordable. Il possède la même puce que dans sa version Ultra, la très puissante Snapdragon® 8 gen 2, ce qui en fait un appareil très intéressant, car la nouvelle génération de Galaxy S24 ne propose pas cette configuration : en France, les S24 et S24 Plus n'ont pas la même puce que la version Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 à presque 500 € surt Rakuten !

Le Galaxy S23 est en ce moment sur le site de Rakuten affiché à 535 €, mais en plus avec le code promo RAKUTEN30, qui permet de le faire baisser à 505 €. L’appareil est une version importée, mais tout à fait compatible avec les opérateurs français.