iPhone 14 : Aujourd'hui seulement, il est proposé avec une réduction ! Smartphone le plus vendu de 2023, avec un prix pareil, il pourrait bien décrocher le podium cette année aussi

Avant les soldes d’hiver on le trouvait à 700 €, maintenant qu’elles sont passées depuis plusieurs semaines… il est encore moins cher ! Disponible à 678 € avec en plus un code de réduction de 30 €, difficile de faire plus attractif pour ce smartphone qui a été le numéro 1 des ventes en 2023 dans le monde !

L’iPhone 14 est tout simplement le smartphone le plus vendu en 2023. Certes, il est sorti en 2022, ce qui lui donnait une longueur d’avance sur les Galaxy de Samsung, mais ce sont principalement les milieu de gamme du géant Coréen qui se sont démarqués, là où Apple est arrivé à placer des smartphones iPhone biens plus chers et plus performants en haut des tops. Cela est assez évocateur et prouve que les utilisateurs ont plutôt tendance à se tourner vers Apple pour le haut de gamme. Avec l’iPhone 14, difficile de ne pas comprendre pourquoi tant il est abouti. En ce moment, nous pouvons le trouver pour 678 €, soit avec une belle réduction puisque Apple le propose à 869 € de son côté. Mais en plus, il est possible de réduire la facture de 30 € supplémentaire grâce au code RAKUTEN30.

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

Processeur : A15 Bionic

A15 Bionic Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

: grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP) Batterie : 26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W, jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en continu

L’iPhone 14 est un appareil très luxueux, mais aussi très pratique. On en compte plus le nombre d’innovations et de fonctionnalités que Apple propose pour maximiser l’expérience de ces utilisateurs en rendant ses smartphones fluides et intuitifs. Mais en plus de ça, les iPhone ne volent pas leurs réputation d’appareil performants grâce à des composants optimisés délivrant une véritable puissance de feu.

Disponible à 678 € avec en plus un code de réduction de 30 € : RAKUTEN30, l’iPhone 14 en devient un très bon plan. Il est en plus proposé avec une garantie de 2 ans.