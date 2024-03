Surprise ! Free Mobile dévoile un nouveau forfait pas cher en série limitée à prix cassé

Free lance un nouveau forfait pas cher très compétitif

Free lance un nouveau forfait pas cher compétitif. Ce forfait Free Mobile propose une généreuse allocation de 140Go de données pour seulement 9,99€ par mois, sans engagement de durée. Durant la première année, ce forfait bénéficie d'une promotion avant de basculer automatiquement sur le forfait Free 5G. En cas de conservation de l'abonnement au bout d'un an, le tarif mensuel passe à 19,99€, mais il peut être réduit à partir de 9,99€ pour les abonnés Freebox.

En ce qui concerne les services inclus dans cette série limitée, Free Mobile offre 140Go d'internet chaque mois en France métropolitaine via son réseau 4G/4G+. De plus, cet abonnement prend en charge l'utilisation lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer, avec 18Go de données mobiles depuis ces destinations.

Pour les communications téléphoniques, ce forfait pas cher vous permet de profiter de l'illimité selon les modalités suivantes : appels illimités de la Métropole vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités de la Métropole vers la Métropole et les DOM, et des MMS en illimité en Métropole. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'UE et les DOM.

Quelles alternatives sont proposées par d'autres opérateurs pour un tarif similaire ?

Actuellement, de nombreuses promotions sont disponibles, et plusieurs offres se comparent à la série Free. Parmi les opérateurs MVNO tels que NRJ Mobile, Syma, Cdiscount Mobile et Prixtel, on trouve des abonnements téléphoniques offrant 130Go de données pour 9.99€ par mois. Ainsi, pour le même tarif, vous bénéficiez de 130Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom avec les offres NRJ et Cdiscount Mobile, tandis que les deux autres utilisent le réseau SFR. Contrairement à l'offre promotionnelle de Free Mobile valable pendant un an, le tarif de 9.99€ reste fixe chez ces quatre opérateurs. Toutes ces offres sont sans engagement, vous permettant de changer d'opérateur à tout moment sans prendre de risques.

En comparant la série Limitée Free avec ses principaux concurrents RED et B&You, on constate que les deux grandes marques offrent également 130Go de données, mais sur le réseau 5G de SFR à 10.99€, ou sur celui de Bouygues Telecom à 11.99€.

