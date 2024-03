On ne l’arrête plus, le meilleur des milieux de gamme descend sous les 290 €

Peu de smartphones peuvent se vanter de proposer un prix aussi bas alors que sa version n’est pas encore sortie. Et pourtant, le Galaxy A54 5G est l’un des cadors dans sa partie puisqu’il est très souvent considéré comme le meilleur smartphone milieu de gamme disponible sur le marché ! En ce moment, il est disponible à 287 €, difficile de proposer mieux pour un modèle qui est proposé normalement à 449 € chez son constructeur. Nous vous disons tout.

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone 5G sorti en 2023 qui est considéré comme l’un, voire LE meilleur smartphone de milieu de gamme. Il faut dire que Samsung est le plus gros constructeur à proposer des appareils dans toutes les gammes, ce qui permet au modèle plus modeste de bénéficier du savoir-faire de pointe de l’enseigne. En ce moment, il est possible de se procurer cet appareil pour seulement 287 € auprès de Rakuten ! Un prix qui défie toute concurrence puisqu'il s’agit de son prix le moins cher.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Cependant, ce Galaxy A54 5G n’est pas si modeste et propose des composants très proches du haut de gamme. Écran Super Amoled, puce Exynos 1380 avec 8Go de RAM et batterie de 5000 mAh, il possède même un triple capteur photo ! Des caractéristiques proches des standards du haut de gamme aujourd’hui.

Le Galaxy A54 5G à moins de 290 € avec 2 ans de garantie

La version proposée sur Rakuten est une version importée, ce qui peut expliquer cette baisse de prix, mais cela ne veut absolument pas dire que l'appareil est de moins bonne qualité. Il est neuf et compatible avec les opérateurs français. En plus, vous obtenez 2 ans de garantie sur ce modèle. Le tout est proposé pour 287 € au lieu de 449 €, une très grosse baisse de prix !