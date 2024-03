iPhone 15 : 250 € de réduction ! Il est rarement à ce prix… Combien de temps cela va-t-il durer ?

L'iPhone 15, le smartphone haut de gamme le plus attendu et plébiscité de la fin de l'année dernière, est désormais disponible à un prix très intéressant sur Rakuten, s'affichant à seulement 719 €. Cette offre présente donc une réduction de 250 € par rapport au tarif directement proposé par le fabricant Apple. L'iPhone 15, tout comme l'ensemble de la gamme des iPhone, demeure un véritable symbole de la culture populaire. Une excellente opportunité pour ceux qui recherchent un smartphone emblématique à un prix attractif.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 offre une fiche technique exceptionnellement puissante sans sacrifier la praticité. Si vous recherchez un téléphone offrant une grande puissance de calcul tout en restant pratique à transporter, l'iPhone 15 constitue un choix plus idéal que les modèles supérieurs qui peuvent être plus massifs. Il intègre des composants à la fois ergonomiques et précis, assurant une grande réactivité et la capacité de faire fonctionner efficacement les logiciels les plus exigeants, à l'exception de rares applications conçues exclusivement pour les modèles Pro.

L’iPhone 15 à prix cassé sur Rakuten !

L'iPhone 15 est actuellement disponible à un prix exceptionnel sur Rakuten, se vendant à seulement 719 €. 250 € de réduction par rapport au prix initialement fixé par Apple. L'appareil est proposé en version neuve, importée, et bénéficie d'une garantie de 2 ans !