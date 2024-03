Promo irrésistible : ce nouveau forfait 150Go est à moins de 10€ par mois !

En voici une promo à saisir si vous souhaitez réaliser des économies sur votre budget de téléphonie mobile : le nouveau forfait pas cher de Syma Mobile disponible à prix canon ! 150Go de data sans engagement à moins de 10€ par mois ; venez découvrir cette offre incroyable dans cet article pour vous faire plaisir sans plus attendre !

Un nouveau forfait à saisir : 150Go à seulement 9,99€

L'opérateur Syma Mobile lance un tout nouveau forfait avec un max de data à un prix défiant toute concurrence ! Ce forfait est idéal si vous voulez bénéficier de garanties valables en France comme à l'étranger et profiter d'une belle enveloppe data sans pour autant vous ruiner. En effet, avec l'offre Le neuf, vous pourrez vous connecter à hauteur de 150Go depuis la France métropolitaine pour le prix avantageux de 9,99€ par mois seulement ! Concernant vos communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine (appels illimités vers les DOM).

Ce forfait est sans engagement, ce qui vous laisse la liberté de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais. Notez par ailleurs que vous profiterez du réseau SFR.

Des garanties valables à l'étranger

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement en dehors de la Métropole ? Pas de panique ! Comme nous l'avons précisé, ce forfait économique vous octroie des garanties valables également depuis l'étranger, à savoir les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne. Depuis ces zones, vous disposerez de 11Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale, pour pouvoir vous connecter en toute sérénité.

Ce n'est pas tout, vous pourrez en plus profiter de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis et vers toutes les destinations précitées.

Des options gratuites et payantes

Enfin, pour agrémenter votre abonnement mobile illimité, l'opérateur vous offre l'opportunité de souscrire à des options payantes et inclut gratuitement l'une d'entre elles : "appels internationaux". Cette dernière vous permet d'appeler depuis la Métropole vers pas moins de 100 zones internationales ainsi que vers les mobiles européens, et ce, sans surcoût.

Ce forfait pas cher est d'autre part éligible à l'option Réseau 5G qui vous coûtera la somme supplémentaire de 3€ chaque mois.

D'autres options payantes sont disponibles telles que la suivante : "Appels & SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5Go d'Internet aux États-Unis" à 10€ par mois.