Ce smartphone avec écran Amoled Full HD+ à tout petit prix succède au modèle le plus vendu de Samsung en 2023 et il a de quoi le détrôner !

Aujourd’hui, nous nous intéressons au Galaxy A15 de Samsung. Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme sorti récemment et très accessible proposé à l’origine à 219 €, mais que l’on peut se procurer dès à présent pour 169 € dans une version européenne qui plus est ! Nous vous disons tout.

Le Samsung Galaxy A15 est un smartphone 4G, sorti en décembre dernier, qui propose des composants optimisés pour le milieu de gamme. Malgré un prix inférieur à 170 €, celui-ci arrive tout de même à nous proposer un écran Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et une dalle Amoled, ce qui est mieux que la plupart des smartphones de cette catégorie de prix ! En ce moment, vous pouvez vous le procurer sur Rakuten en version européenne avec 2 ans de garantie pour seulement 169 €, un appareil que nous ne pouvons que vous conseiller si vous recherchez un smartphone robuste, efficace et à l’épreuve de la modernité, c’est-à-dire optimisé pour les usages multimédias.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Les caractéristiques du Galaxy A15 sont réellement impressionnantes si on prend en compte son prix. Difficile de trouver vraiment mieux chez la concurrence à moins de payer plus cher, et cela on le doit au savoir-faire exemplaire de Samsung en matière d’optimisation et de haut de gamme. Car oui, le Galaxy A15 n’est pas une version diminuée d’un smartphone plus puissant de la marque, c’est un appareil pensé pour proposer la meilleure expérience en allant à l’essentiel. Le Galaxy A14, le modèle précédent et le plus vendu de l’enseigne en 2023, proposait par exemple uniquement un écran LCD ! Ce Galaxy A15 a donc tout pour dépasser son prédécesseur.

Le Samsung Galaxy A15 est disponible pour seulement 169 € !

Proposant une meilleure charge, un meilleur écran et une meilleure puce que le Galaxy A14, ce Galaxy A15 est pourtant disponible pour seulement 169 € chez Rakuten ! En plus de cela, il s’agit d’une version européenne avec 2 ans de garantie et aujourd’hui seulement, un achat chez Rakuten vous rapporte jusqu’à 20 % de cashback en plus sur votre compte fidélité gratuit. Une offre véritablement excellente.