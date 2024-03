Ne manquez pas la promo SOSH : votre forfait mobile 40Go à moins de 10€ sur le réseau Orange !

Envie de changer de forfait mobile, mais vous ne savez pas vers quelle offre vous tourner ? Ça tombe bien, on vous présente dans cet article le forfait signé SOSH avec 40Go de data à prix doux ; idéal si vous souhaitez communiquer sans compter en France comme à l'étranger et profiter d'une bonne enveloppe data où que vous soyez en Europe !

Une offre mobile 40Go à prix doux

L'opérateur SOSH met en avant une offre promotionnelle valable pour toute nouvelle souscription. Il s'agit du forfait 40Go qui bénéficie d'un tarif préférentiel, à savoir 9,99€ par mois. Ce forfait économique vous permet de ne pas dépasser le seuil mensuel - parfois fatidique - des 10€, limitant ainsi votre budget de téléphonie mobile.

Sans engagement, vous aurez bien entendu la possibilité de mettre un terme à votre abonnement de téléphone dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Du côté de votre connexion web, vous disposerez de 40Go pour surfer en toute tranquillité sur le net depuis la France métropolitaine. Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement à l'étranger ? Qu'il s'agisse de vos séjours professionnels ou de vos vacances, vous pourrez rester connecté grâce aux 15Go dédiés à cet effet et utilisables depuis les départements d'outre-mer, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne.

En optant pour cette offre mobile, vous bénéficierez de la qualité du réseau Orange, premier réseau de France selon les résultats de l'enquête de l'ARCEP publiés en octobre 2023.

Communiquer en toute liberté

En plus d'afficher un prix attractif, ce forfait 40Go est intéressant pour les garanties qu'il propose en termes de communications. En effet, les plus prolixes d'entre vous apprécieront l'illimité fournit par l'opérateur. Ainsi, nul besoin de vous limiter en contactant vos proches, vous pourrez les appeler et leur envoyer vos messages en toute sérénité, que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM ou encore dans n'importe quel pays de l'Union européenne.

Vous avez des contacts dans les DOM ? Bonne nouvelle, avec le forfait illimité Sosh 40Go, vous pourrez également profiter de l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM. Aucune mauvaise surprise ne pointera le bout de son nez sur votre facture mensuelle !