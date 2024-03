Xiaomi Redmi Note 13 Pro : voici le successeur de l'appareil longtemps numéro 1 des ventes sur Amazon, et il est encore plus performant malgré un petit prix

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un appareil complet, à la fois robuste et puissant qui est proposé en ce moment sur Amazon avec une grosse réduction ! Moins de 240 € pour profiter d’un smartphone avec 8 Go de RAM et un écran Amoled ? Nous, on dit oui !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone qui a de grandes qualités et notamment celle de posséder des composants qui flirtent largement avec le haut de gamme. Il faut dire qu’aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de se contenter de caractéristiques réellement bas de gamme, car cela ne conviendrait pas pour la plupart des utilisations devenues courantes avec un smartphone. Le constructeur chinois Xiaomi l’a bien compris, et c'est pourquoi nous avons le droit à un appareil doté de 8 Go de RAM, d’un écran AMOLED de 5000 mAh de batterie et d’un excellent capteur photo, tout en étant proposé à seulement 235 € sur Amazon !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

L’appareil de Xiaomi a tout du banger ! Eh oui, en plus de proposer des composants ultra optimisés pour proposer une expérience de streaming ou de gaming dans les meilleures conditions, il se paye le luxe de proposer une charge rapide de 67W et un écran ultra fluide avec 120 Hz, le tout propulsé par une puce très efficace de MediaTek, la Helio G99-Ultra.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, la puissance à tout petit prix !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour seulement 235 € en ce moment, une belle baisse de prix par rapport aux 319 € que nous propose Xiaomi directement sur son site. Passer par Amazon a de nombreux avantages, dont la livraison gratuite.