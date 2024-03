Obtenez un forfait mobile 100Go à seulement 9,99€ avec la nouvelle promo RED !

Voici une offre mobile attractive à ne pas manquer : le nouveau forfait RED 100Go est à seulement 9,99€ par mois ; de quoi surfer sur le net en toute sérénité sans se ruiner ! Zoom sur ce forfait sans engagement et à prix canon pour vous faire plaisir sans plus attendre !

Le nouveau forfait RED : profitez d'un max de data à moins de 10€

RED by SFR vient de sortir une toute nouvelle offre promotionnelle avec une belle enveloppe data à prix canon. En effet, si vous recherchez un bon plan pour changer de forfait mobile, cette offre RED est particulièrement intéressante. Elle vous permet de profiter de garanties valables en France comme à l'étranger sans pour autant dépasser les 10€ par mois. Vous assurez ainsi un tarif raisonnable pour votre budget de téléphonie mobile, d'autant plus que ce forfait est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

À 9,99€ par mois, l'offre RED vous fournit 100Go afin d'assurer votre connexion Internet depuis la France métropolitaine ainsi que 22Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours au sein des départements d'outre-mer et des pays de l'Union européenne.

Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble depuis l'ensemble des destinations précitées, grâce à l'illimité.

Des options pour agrémenter votre abonnement

L'opérateur vous offre l'opportunité de souscrire à deux options pour étoffer votre abonnement illimité selon vos besoins et envies du moment. Ainsi, les plus pressés d'entre vous pourront profiter de 100Go de 5G depuis la France métropolitaine en optant pour la Vitesse 5G. Celle-ci vous coûtera la somme supplémentaire de 3€ chaque mois.

Si vous avez des velléités de partir à l'étranger, et notamment en Outre-Atlantique, pas de panique ! Votre forfait RED peut vous accompagner si vous sélectionnez l'option spéciale International. Avec celle-ci, vous augmentez votre enveloppe data prévue pour la zone UE et DOM en disposant de 35Go et vous bénéficiez en plus de 20Go (inclus) pour votre connexion web depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis ainsi que le Canada ! Pour en profiter, vous devrez vous acquitter de 5€ par mois en plus du prix de votre abonnement.