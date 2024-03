Migration des données d’un iPhone vers un autre smartphone bientôt plus facile et surtout plus complète

Dans une démarche s’inscrivant dans une volonté d'accroître l'interopérabilité entre les différents systèmes d'exploitation et visant à améliorer significativement l'expérience utilisateur dans un écosystème numérique de plus en plus hétérogène, Apple annonce des changements. En effet, le DMA aspire à encourager la concurrence et à limiter les positions monopolistiques dans le secteur numérique, obligeant les géants de la tech tels qu'Apple à adopter des mesures conformes à ces nouvelles directives.

Parmi les initiatives les plus marquantes, la firme prévoit de développer une méthode plus intuitive pour transférer les données depuis un iPhone vers un dispositif non Apple, avec une implémentation attendue pour l'automne 2025. Ces mesures sont complétées par d'autres actions visant à renforcer la personnalisation et la simplicité d'utilisation, telles que l'introduction d'une solution de changement de navigateur et la modification de l'application de navigation par défaut sur iOS prévue pour mars 2025.

Apple permettra ainsi aux utilisateurs européens d'iPhone de supprimer le navigateur Safari, préinstallé sur leurs appareils, d'ici fin 2024.

Faciliter le passage entre les écosystèmes avec la migration de toutes les données

Plutôt que de créer un outil propriétaire de transfert de données, Apple opte pour une stratégie visant à fournir aux développeurs d'autres systèmes d'exploitation les ressources nécessaires à l'extraction des données des utilisateurs. Les développeurs pourront ainsi concevoir leurs propres outils de migration. Cette approche cherche à remédier aux limites des solutions existantes, comme l'application "Switch to Android" de Google, qui, bien qu'elle facilite le transfert de données telles que les contacts, les photos, et les SMS, ne prend pas en charge certains types de données telles que les applications payantes ou des marque-pages du navigateur Safari.

L'initiative d'Apple est susceptible de générer des avancées significatives pour les applications de transfert de données entre dispositifs de marques différentes. Par exemple, Samsung pourrait bénéficier de ces nouvelles opportunités pour améliorer son application Smart Switch, permettant ainsi un transfert plus aisé de données jusqu'alors difficilement transférables, comme les documents ou les journaux d'appels. De plus, l'introduction d'une solution de changement de navigateur et la liberté de choisir son application de navigation sur iOS marquent un pas important vers une expérience utilisateur plus personnalisée.