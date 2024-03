Obtenez un forfait pas cher sur le réseau Orange : trois promos à découvrir !

Votre forfait flexible dès 4,99€

Chez YouPrice, vous pouvez profiter d'un forfait économique et ajustable, c'est-à-dire composé de trois paliers data. Il s'agit de l'offre Le Mini disponible sur le réseau Orange, mais aussi sur le réseau SFR. En ce moment, ce forfait bénéficie d'un tarif attractif et fixe :

jusqu'à 10Go en France métropolitaine : 4,99€/mois

de 10Go à 15Go en France métropolitaine : 8,99€/mois

de 15Go à 20Go en France métropolitaine : 10,99€/mois

Si vous êtes amené à voyager à travers les pays de l'Union européenne ou encore au sein des DOM, sachez que l'opérateur vous fournit jusqu'à 5Go utilisables depuis ces destinations pour assurer votre connexion web. Depuis l'ensemble de ces destinations comme en Métropole, vous bénéficierez de l'illimité pour vos communications (appels, SMS et MMS).

Votre forfait pas cher avec la carte SIM offerte

Lebara, de son côté, met en avant un forfait pas cher réservé aux nouveaux clients : le forfait Mensuel 20Go. À 5,99€ par mois (forfait renouvelé tous les 30 jours), vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 20Go en France métropolitaine et apprécier les 5Go dédiés à votre utilisation Internet depuis les DOM et l'UE. Bien entendu, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS sans compter en Métropole.

En ce moment, vous pouvez profiter de deux avantages supplémentaires :

1Go offert le premier mois d'abonnement

la carte SIM et la livraison gratuites

Votre forfait illimité à moins de 10€

Vous souhaitez contacter vos proches sans vous soucier du coût de vos communications ? Alors, le forfait de SOSH est une option intéressante. En effet, vous bénéficiez de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS échangés en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Si vous avez de l'entourage résidant dans les DOM, sachez que vous bénéficierez également de l'illimité pour vos communications émises depuis la Métropole vers ces derniers ! Concernant votre enveloppe data, vous disposerez de 40Go en France métropolitaine et de 15Go utilisables depuis les zones UE et DOM.

Ce forfait illimité est au prix de 9,99€ par mois.