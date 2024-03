Le roi des milieux de gamme de Samsung franchit encore un palier et se retrouve avec plus de 160 € de réduction grâce à la sortie du Galaxy A55 !

Le Samsung Galaxy A54 en version 5G est actuellement disponible à 284 € au lieu de 449 € grâce à une offre proposée par Rakuten. Cette version du smartphone est équipée de 8 Go de RAM. Découvrez tous les détails sur cette promotion exceptionnelle !

Samsung se démarque de la concurrence en proposant une gamme variée de smartphones, allant au-delà des modèles exclusivement haut de gamme. Cette diversification permet aux utilisateurs de bénéficier du savoir-faire technologique de Samsung, même sur des modèles plus abordables, à l'exemple du Galaxy A54. Actuellement, il est disponible à 284 € au lieu des 449 € affichés sur le site officiel de Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A54 5G est un smartphone offrant des composants de haute qualité, parmi les meilleurs disponibles actuellement dans la catégorie milieu de gamme. Doté d'un écran Amoled, d'une batterie de 5000 mAh, d'une puissante puce, et d'un appareil photo capable d'enregistrer en 4K, il est difficile de trouver des défauts à ce modèle, le positionnant comme une option très compétitive, même face aux smartphones haut de gamme, à moins d'être à la recherche de fonctionnalités très spécifiques.

Le Galaxy A54 5G en réduction sur Rakuten

Le Samsung Galaxy A54 5G est actuellement disponible à seulement 284 € au lieu des 449 € affichés sur le site officiel de Samsung, une excellente opportunité ! Cette offre est rendue possible grâce à Rakuten. Il s'agit de la version 5G du smartphone, équipée de 8 Go de RAM, et le produit est livré depuis la France malgré son statut d'importation. Profitez de cette occasion !