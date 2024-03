Un forfait mobile 100Go à seulement 8.99€ sur le réseau Orange : c'est l'offre à ne pas rater !

100Go sur le réseau Orange pour seulement 8.99€, une offre imbattable !

Qui aurait pensé qu'il était possible de profiter du réseau numéro 1 sans passer par Orange ou SOSH ? Nous avons découvert pour vous une offre mobile exceptionnelle sur le réseau Orange, mais pas chez SOSH. Cette offre est proposée par l'opérateur virtuel Lebara, qui bénéficie d'un partenariat avec l'opérateur historique pour offrir à ses abonnés l'accès au réseau Orange. En optant pour cet opérateur, vous pouvez ainsi profiter du réseau Orange sans vous ruiner. Lebara propose un forfait mobile avec 100 Go de données pour seulement 8,99€ par mois, ce qui constitue une offre particulièrement avantageuse pour une quantité aussi importante de données mobiles sur le premier réseau national. Par ailleurs, vous disposerez des appels et SMS illimités sur le territoire. Et si vous voyagez en Europe et DOM, 5Go sont alloués ainsi que 500 Min d'appels et 2200 SMS vers la France.

En plus d'être à un prix imbattable, cette offre est sans engagement de durée et la carte SIM est offerte. Vous pouvez donc vous laisser tenter par cette offre sans aucun coût initial. De plus, avec un abonnement de téléphone sans risque de hors forfait, vous ne courez aucun risque de dépenses imprévues.

Si l'offre actuelle ne convient pas à vos besoins, vous avez la possibilité d'opter pour l'une des deux autres formules avantageuses proposées par l'opérateur. La première, à 5,99€ par mois, offre 20 Go de données et la seconde met à disposition 130 Go pour 13,99€ mensuels.

Les avantages de Lebara Mobile

Outre ses tarifs compétitifs, l'opérateur bénéficie d'autres atouts qui méritent d'être pris en considération dans votre choix :

Utilisation du réseau Orange, élu meilleur réseau de France pendant 13 années consécutives par l'ARCEP.

Offres sans engagement, sans contrat et sans nécessité de fournir un RIB.

Aucun risque de hors-forfait : chez Lebara Mobile, vous ne payez que ce que vous consommez.

Carte SIM offerte.

VOIR LES OFFRES LEBARA