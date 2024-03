Les promos du week-end : votre forfait 40Go à seulement 6,99€ chez ces trois opérateurs !

Quoi de mieux que de se faire plaisir en profitant des forfaits en promo mis en avant par ces trois opérateurs de réseau mobile ! 40Go à partir de 6,99€ par mois, craquez pour votre forfait de rêve parmi ces offres pas chères et sans engagement !

Deux forfaits illimités avec 40Go à 6,99€

Les opérateurs NRJ Mobile et Coriolis mettent en avant une offre mobile avec 40Go de data au prix doux de 6,99€ par mois. L'un comme l'autre de ces forfaits illimités vous permettra de communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Le forfait Le Basic de Coriolis vous donnera la possibilité de vous connecter à hauteur de 8Go lors de vos déplacements dans les zones internationales précitées. En optant pour cette offre mobile, vous profiterez de la qualité du réseau SFR.

Le forfait WOOT 40Go de NRJ Mobile vous offrira quant à lui 11Go utilisables depuis ces destinations et vous fera bénéficier du réseau Bouygues Télécom. De plus, en optant pour ce forfait pas cher, sachez que votre carte SIM ne vous coûtera que 1€ au lieu de 10€ !

Un forfait ajustable et disponible sur deux réseaux au choix

Si vous préférez rester flexible en termes de data, vous pouvez opter pour un forfait ajustable comme celui proposé par YouPrice. Il s'agit du forfait Le One qui permet d'utiliser de 40Go à 60Go dès 6,99€ par mois. En plus, cette offre économique vous laisse l'opportunité de choisir parmi deux réseaux : Orange et SFR.

Si vous sélectionnez le réseau SFR, le tarif de votre abonnement sera fixe, à savoir :

jusqu'à 40Go : 6,99€/mois

de 40Go à 50Go : 13,99€/mois

de 50Go à 60Go : 14,99€/mois

Si vous préférez le réseau Orange, alors votre forfait se présentera comme suit :

jusqu'à 40Go : 7,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

de 40Go à 50Go : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois

de 50Go à 60Go : 14,99€/mois pendant 2 mois puis 17,99€/mois

Vous pourrez par ailleurs apprécier les 10Go fournis pour votre connexion Internet lors de vos voyages dans les DOM et au sein de l'UE ainsi que l'illimité pour communiquer à votre guise depuis l'ensemble de ces destinations.