Un Xiaomi avec 8Go de RAM et un écran AMOLED, le tout à prix cassé ? C’est par ici !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G est un choix très populaire parmi les smartphones de la marque Xiaomi, grâce à son excellent rapport qualité-prix et ses composants performants. Avec sa RAM de 8 Go et son écran Amoled, il propose des fonctionnalités avancées à un prix attractif. Nous vous disons tout !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est la version la plus aboutie de la 12e génération de la gamme Redmi Note, offrant un équilibre entre milieu de gamme et fonctionnalités haut de gamme. Actuellement, Rakuten propose ce modèle à 299 €, ce qui constitue une offre attrayante par rapport à son prix initial de 449,90 €.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone polyvalent du constructeur Xiaomi, adapté à une utilisation quotidienne tout en offrant des fonctionnalités optimisées pour le multimédia. Son écran Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est parfait pour le gaming et le streaming vidéo. Avec sa batterie de 5000 mAh, il offre une autonomie étendue, tandis que ses 8 Go de RAM garantissent des performances fluides pour toutes les pratiques !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible à moins de 300 € !

Actuellement, Rakuten propose cet appareil à 299 €, ce qui représente une offre attrayante par rapport à son prix initial de 449,90 €. En plus, il s’agit d’un partenariat avec Boulanger !