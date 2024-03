Le Google Pixel 8 avec une belle réduction chez ce marchand pour l’un des hauts de gamme les plus demandés !

Le Google Pixel 8 est le dernier fleuron des smartphones Pixel de la marque américaine Google. Ses performances le placent parmi les meilleurs du marché haut de gamme ! Actuellement, il est disponible sur Rakuten pour 589 €, soit une réduction significative par rapport au prix constructeur de 799 €. Même avec la réduction actuelle sur le site de Google à 699 €, l'offre de Rakuten reste nettement plus avantageuse.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 est équipé d'un écran AMOLED de 6,2 pouces offrant une résolution de 2400 x 1080 pixels, qui offre un bon compromis entre taille et praticité. Avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, cet écran assure des transitions fluides et réactives. Sous le capot, le Pixel 8 est alimenté par le puissant processeur Google Tensor G3, associé à une RAM de 8 Go, garantissant des performances optimales pour toutes vos tâches quotidiennes, sans le moindre ralentissement.

Le Google Pixel 8 au meilleur prix chez Rakuten

En ce moment, le Google Pixel 8 est disponible au prix de 589 € sur Rakuten, alors qu'il est affiché à 799 € sur le site officiel de Google. Même avec la réduction exceptionnelle de Google à 699 €, l'offre sur Rakuten reste nettement plus intéressante.