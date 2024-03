Annonce officielle du lancement du OnePlus Nord CE 4 avec son Soc Snapdragon 7 Gen 3 début avril

Lorsqu’on évoque la date du 1er avril, notamment pour l’annonce d’un nouveau produit, il vaut mieux vérifier à deux fois étant donné que ce jour est associé à la réalisation de blagues. Pourtant, cela semble assez sérieux pour la marque OnePlus qui a publié sur la page d’accueil de son site indien une photo du OnePlus Nord CE 4 et indiqué qu’il serait officialisé ce jour-là.

C'est donc avec une pointe d'humour que OnePlus a choisi de dévoiler son tout dernier smartphone, le OnePlus Nord CE 4, fixant sa date de lancement au 1er avril prochain. Une décision qui pourrait prêter à sourire, mais qui, selon le fabricant chinois, n'a rien d'une plaisanterie. En outre, un communiqué de presse récent indique les intentions de la marque puisqu’elle précise que le Nord CE 4, modèle de milieu de gamme, sera équipé d’un processeur Snapdragon 7 Gen 3.

Ce choix de processeur n'est pas anodin. La puce Snapdragon 7 Gen 3, présentée en novembre, est en effet une promesse de performances accrues. Elle se distingue par une architecture CPU Kryo composée d’un cœur principal cadencé à 2,63 GHz, de trois cœurs hautes performances à 2,4 GHz et de quatre cœurs à haute efficacité énergétique à 1,8 GHz. Cette configuration devrait offrir au OnePlus Nord CE 4 une augmentation de 15 % de la puissance de calcul et un bond de 50 % des performances graphiques, le tout en réduisant la consommation énergétique de 20 % par rapport à son prédécesseur.

Quelles nouveautés pour le OnePlus Nord CE 4 ?

L'annonce du OnePlus Nord CE 4 est, pour le moment, marquée par la diffusion d'un visuel révélant le design du téléphone. On peut y apprécier la configuration des capteurs photo, disposés verticalement, ainsi qu'un aperçu de l'une des finitions proposées, le « Celadon Marble ».

Une seconde version, baptisée « Dark Chrome », a également été confirmée par le constructeur.

Cependant, outre la présence du Soc de Qualcomm indiqué par la marque, il n’y a pas beaucoup de rumeurs sur les caractéristiques techniques de l’appareil. Il se murmure toutefois qu’il pourrait supporter la charge jusqu’à 100 watts, donc prometteur d’une vitesse de recharge rapide. Notez qu’il est aussi question d'un modèle OnePlus Nord 4 (aussi connu sous le nom de OnePlus Ace 3V), visant une gamme supérieure, dont les détails devraient être clarifiés lors du lancement. Il viendra succéder au OnePlus Nord 3. Il serait doté d’un Soc Snapdragon 7+ Gen 3 avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage. Des photos ont récemment été publiées de ce qui pourrait être le OnePlus Nord 4.

De plus, au regard des disponibilités sporadiques des smartphones de la marque en France, à date, on ne sait pas si ceux-ci seront disponibles sur notre marché.