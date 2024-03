Selon les classements d'Amazon, ce Samsung est la meilleure promo smartphone des ventes flash de Printemps !

Sorti l’année dernière à 1109 €, le Galaxy Z Flip 4 était un appareil très haut de gamme, à la pointe de la technologie, avec en plus un design absolument unique. Eh bien, un an plus tard, rien n’a changé… Sauf son prix ! C’est une évidence, mais le Samsung Galaxy Z Flip 4 est désormais disponible à moindre prix qu’il y a un an, mais là où ça devient plus intéressant, c’est qu’il est proposé dans le cadre des ventes flash d’Amazon pour 789 € en version française avec une garantie, dont une extension de 1 an offerte, et le tout dans sa version avec 512 Go de stockage.

La fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 4

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. 1,9 pouces à l'extérieur OLED

: Écran Dynamic de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. 1,9 pouces à l'extérieur Processeur : Snapdragon 8+ Gen 1

: RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de Batterie : 3700mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W et charge sans fil inversée de 4.5W.

: 3700mAh avec de 25W, charge sans fil de 15W et charge sans fil inversée de 4.5W. Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Connectivité : Supporte 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités: Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 ne se limite pas à son écran pliable. C'est un concentré de technologie et de polyvalence. Doté d'un design raffiné, il allie puissance et esthétique. Son grand écran de 6,7 pouces est idéal pour profiter des services de streaming populaires. De plus, son petit écran OLED à l'arrière permet d'afficher les notifications et autres informations pratiques sans ouvrir le téléphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est est proposé lors des ventes flash de Printemps d'Amazon pour 789 € en version française. De plus, il est assorti d'une garantie incluant une extension d'un an offerte, le tout dans sa version avec 512 Go de stockage.