Faites-vous plaisir avec les promos forfaits SOSH, de 100Mo à 140Go de 5G à partir 5,99€ sur le réseau Orange !

Vous allez adorer les promotions de SOSH qui vous permettent de profiter d'un forfait pas cher avec l'illimité pour communiquer sans compter ! De 100Mo à 140Go de 5G, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets... Vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal parmi ces offres irrésistibles à découvrir au plus vite !

Votre forfait à moins de 10€ : 100Mo, 1Go ou 40Go au choix !

Pour les budgets serrés ou tout simplement pour celles et ceux qui souhaitent profiter d'un abonnement de téléphone mobile proposant l'essentiel, SOSH met en avant trois forfaits pas chers. Ne dépassant pas le seuil parfois délicat des 10€ par mois, ces forfaits sont sans engagement et démarrent au petit prix mensuel de 5,99€.

Vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM avec les offres 1Go et 40Go. Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM, car vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM sont inclus dans les garanties de votre abonnement ; pas de surcoût à prévoir !

Ainsi, vous avez le choix parmi ces trois forfaits :

5,99€/mois : 100Mo - 2h d'appels - SMS/MMS illimités en France métropolitaine et en Europe (UE/DOM)

- 2h d'appels - SMS/MMS illimités en France métropolitaine et en Europe (UE/DOM) 7,99€/mois : 1Go en France métropolitaine et en Europe (UE/DOM)

en France métropolitaine et en Europe (UE/DOM) 9,99€/mois : 40Go en France métropolitaine - 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Sachez que vous pouvez opter pour le forfait 100Mo Bloqués qui vous assurera de ne pas dépasser les deux heures d'appels. Il propose les mêmes garanties et le même tarif que le forfait 100Mo.

Un max de data à prix canon : avec ou sans la 5G ?

Vous préférez faire le plein de gigas ? Ça tombe bien, deux forfaits illimités et sans engagement sont proposés pour les datavores ! L'un comme l'autre offrent la possibilité d'appeler et d'envoyer des messages de manière illimitée en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Les conditions de communications depuis la Métropole vers les DOM sont les mêmes que susmentionné.

Vous pouvez choisir le forfait 130Go à 11,99€ par mois qui vous fournira 130Go pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine et 20Go pour rester connecté depuis l'étranger (UE/DOM).

Envie de profiter de la 5G gratuitement ? Alors, le forfait 140Go devrait vous intéresser ! Au prix de 20,99€ par mois, vous bénéficierez de 140Go de 5G en France métropolitaine et pourrez apprécier les 25Go dédiés à votre connexion web depuis l'UE et les DOM.

