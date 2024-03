Ce forfait 5G haut de gamme destiné aux datavores est pourtant servi au prix d'une formule low-cost

Un forfait illimité avec l'un des plus gros volumes du marché chez La Poste Mobile

En proposant 250 Go de volume web pour votre enveloppe, ce forfait de la Poste Mobile est situé dans un segment assez rare du marché du forfait pas cher, puisqu'il existe peu d'opérateurs MVNO à proposer des formules avec autant de gigas. L'avantage de ce genre de forfait est que si vous êtes ce qu'on appelle un datavore, c'est-à-dire un utilisateur ayant besoin de beaucoup de gigas, eh bien, il y a peu de risques que vous en atteignez la limite !

Utile pour votre smartphone pour y utiliser des applications de streaming, gaming, etc. Il est aussi un véritable atout pour le partage de connexion internet en servant de point d'accès si vous n'avez pas accès à la fibre par exemple. Ce forfait est idéal également pour les professionnels !

Que propose le forfait 250 Go de la Poste Mobile ?

Cette formule de la Poste Mobile nous propose 250 Go de données mobiles pour notre enveloppe web, le tout à 19,99 €. En termes de communication, nous avons bien évidemment des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropole, mais aussi dans les DOM, et en Europe vers la France. Ce forfait est une offre 5G, et cela, sans payer aucuns frais supplémentaires ce qui en fait une formule dans la même catégorie que ce que l'on peut trouver chez Free ! On peut dire que c'est un excellent point. En plus de cela, ce forfait est proposé sur le réseau de SFR pour accéder à un réseau de qualité et équivalent !

Profitez du forfait 5G de La poste Mobile et ses 250 Go