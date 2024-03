Samsung est la marque high tech préférée des Français, et ce téléphone pas cher fait partie des meilleurs milieux de gamme !

C'est tombé, Samsung arrive est la deuxième marque préférée des Français derrière Bonne Maman, et inévitablement premier dans le monde de la technologie ! Cela ne nous a pas étonné outre mesure à la rédaction de Les Mobiles, car le Samsung Galaxy A55 5G fait partie des références que vous semblez apprécier le plus lorsque nous en parlons ! Et cela tombe bien, car nous avons justement trouvé une très bonne offre à vous conseiller aujourd'hui.

Le Galaxy A55 5G est un choix solide pour un smartphone polyvalent, offrant une expérience plus que satisfaisante pour un usage au quotidien, que ce soit pour les loisirs ou les tâches professionnelles. Bien qu'il puisse présenter un peu plus de plastique que les modèles haut de gamme, cela n'affecte pas ses performances globales, et son esthétique sobre mais agréable le rend des plus attrayants ! En ce moment il est disponible sur le site de son constructeur pour 499 € avec des Galaxy Buds FE offerts d’une valeur de presque 100 €, et en plus, vous pouvez financer l’appareil en plusieurs fois et sans frais !

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Galaxu A55 5G est particulièrement intéressante si vous avez besoin d’un smartphone autant axé sur les fonctionnalités basiques telles que la communication, que sur des fonctions plus modernes comme le streaming, le gaming, etc. Grâce à un écran Super Amoled, il offre une qualité d'affichage supérieure à celle de nombreux autres smartphones concurrents et sa puce est également parmi les plus avancées que l’on peut trouver sur ce segment du marché, faisant de lui un très bon choix si vous souhaitez trouver un rapport qualité prix solide.

Le Samsung Galayx A55 5G est disponible avec des cadeaux chez son constructeur

En ce moment, le Galaxy A55 5G est proposé à 499 € sur le site de son constructeur Samsung avec la possibilité de le financer en plusieurs fois. Vous obtenez des écouteurs Galaxy Buds FE d’une valeur de presque 100 € offerts avec votre appareil en plus de cela !