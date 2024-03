Un écran plus grand que celui du Galaxy S24 pour le futur Galaxy S25 ?

À plusieurs mois du lancement officiel de la nouvelle série des smartphones Samsung Galaxy S25, il semblerait que le modèle de base, le Galaxy S25 connaisse une transformation majeure, marquant un tournant significatif dans sa conception et son concept. Il semblerait qu’il soit équipé d’un écran plus grand que son prédécesseur.

La marque Samsung a présenté la nouvelle série de smartphones Galaxy S24 à la mi-janvier. Nul doute que la marque prépare déjà la succession. Selon les premières rumeurs, il semblerait que l'un des changements les plus remarquables concerne la taille de l'écran du modèle de base, qui va subir une augmentation significative. Passant de 6,2 pouces, taille standard actuelle, à 6,36 pouces, cette modification indique que Samsung veut proposer des appareils toujours plus immersifs. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où les grands écrans sont de plus en plus privilégiés par les utilisateurs, désireux de bénéficier d'une expérience visuelle optimale pour le streaming, les jeux ou encore la navigation sur internet.



Samsung Galaxy S24

Des écrans toujours plus grands, une tendance globale

Cette initiative de Samsung n'est pas isolée. En effet, elle s’inscrit dans une tendance globale où les fabricants de smartphones, à l'image d'Apple avec son futur iPhone 16 Pro et de Xiaomi, optent également pour des modèles de base dotés d'écrans plus grands. L'iPhone 16 Pro d'Apple, par exemple, afficherait une taille d'écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces pour l’actuel iPhone 15 Pro), tandis que Xiaomi propose également des modèles de base avec des dimensions augmentées. Cette tendance reflète une concurrence accrue entre les géants de la technologie pour captiver l'attention des consommateurs avec des dispositifs toujours plus innovants et adaptés à leurs besoins.

Avec l'augmentation de la taille de l'écran du modèle de base, Samsung ne se contente pas de suivre la tendance, mais cherche également à se positionner comme leader. Ce développement est un indicateur clair de la direction que prennent les fabricants de smartphones : offrir des appareils qui non seulement répondent aux exigences techniques et esthétiques des utilisateurs, mais qui poussent également les limites de ce qui est possible dans le domaine de la technologie mobile tout en offrant une prise en main agréable et une certaine compacité. Il reste encore beaucoup de temps avant que la prochaine série des Galaxy S25 soit officialisée et d’ici là, nul doute que d’autres indiscrétions se feront jour confirmant celle-ci ou pas…