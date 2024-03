Ne ratez pas cette offre mobile irrésistible : la Série Free 140Go à prix canon !

Si vous ne l'aviez pas vu passer, pas de panique ! La promo de Free Mobile est toujours disponible et bénéficie d'un tarif absolument irrésistible : 9,99€ par mois ! On vous dit tout de cette offre mobile à ne pas rater dans cet article.

Pour un max de data à prix canon, optez pour la Série Free !

L'opérateur Free Mobile met en avant une offre mobile à prix canon. Il s'agit de l'un des plus célèbres des forfaits Free : la Série Free. Celle-ci vous fournit en ce moment jusqu'à 140Go de data pour naviguer sur la toile en toute tranquillité en France métropolitaine. Bien entendu, si vous êtes amené à voyager à l'étranger, l'opérateur vous accompagne en vous octroyant pas moins de 18Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM.

Pour profiter de ce forfait économique et illimité, il vous faudra verser la somme de 9,99€ par mois seulement !

Des communications illimitées

La Série Free vous permet par ailleurs de profiter de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Si vous avez des contacts qui habitent dans les DOM, bonne nouvelle, car avec ce forfait, vous pourrez également bénéficier de l'illimité pour les appels et SMS émis depuis la Métropole vers les DOM. Voici plus précisément comme cela se présente :

depuis la Métropole : appels illimités vers la Métropole vers les DOM hors Mayotte / SMS illimités vers la Métropole vers les DOM / MMS illimités vers la Métropole

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités depuis et vers ces destinations

Un forfait qui évolue

La Série Free est valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G. Ce dernier coûte la somme de 19,99€ par mois et vous fournira 250Go de 5G en France métropolitaine. Il bénéficie de remises fixes selon votre situation :

abonné aux Freebox : 15,99€/mois - Internet en 5G illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine abonnés à la Freebox Pop : 9,99€/mois - Internet en 5G illimité en France métropolitaine

Tourné vers l’International, ce forfait sans engagement vous permet par ailleurs d'apprécier de nombreuses garanties supplémentaires telles que 35Go utilisables aux quatre coins du globe, l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis de très nombreuses zones ou encore l'accès gratuit aux applications Free Ligue 1 et TV OQEE by Free.