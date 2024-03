Le Galaxy A54 5G est plus accessible que jamais avec cette offre à moins de 280 € !

Le Galaxy A54 5G est sorti l’année dernière et à prouvé littéralement au monde entier qu’il était l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme, puisqu’il fait partie des 10 téléphones les plus vendus ! En ce moment, et depuis la sortie du Galaxy A55, il est possible de se le procurer pour moins de 280 € ! Nous vous disons tout sur ce bon plan.

Samsung est réputé pour proposer des appareils de qualité et pour tous les publics. C’est même l’une des grandes forces de cette marque qui permet à toutes les bourses de s’y retrouver, ce qui n’est pas le cas de la concurrence avec par exemple Apple, le grand rival de Samsung, qui se concentre presque uniquement sur le haut de gamme. C’est ainsi que nous pouvons actuellement nous procurer un Galaxy A54 5G pour seulement 278 € (au moment où nous écrivons ces lignes), un prix résultant de plusieurs facteurs : la sortie du nouveau A55 ; l’année écoulée depuis sa sortie ; la version importée proposée (mais qui ne change pas la compatibilité réseau, seul Google Pay n'est pas disponible).

Fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Galaxy A55 5G est un appareil qui peut largement être considéré comme le meilleur milieu de gamme proposé lors de sa sortie, et il reste un an après, l’un des tous meilleurs dans sa catégorie. S’il propose sur le papier une batterie ou encore un appareil photo assez proche de ce qui se fait de mieux chez la concurrence, en plus de cela il propose le meilleur écran disponible pour ce segment du marché, un Super Amoled. C’est également vrai pour sa puce Exynos qui est redoutable et en plus couplée à 8Go de RAM !

Le Galaxy A54 5G de Samsung est donc disponible pour 278 € sur Rakuten, un prix vraiment bas par rapport aux plus de 500 € de son prix de référence encore aujourd’hui !