Samsung offre un écran Amoled pour moins de 200 € et une batterie égale à du haut de gamme avec son Galaxy A15 !

Samsung a pour habitude chaque année de nous proposer un smartphone bas de gamme qui, et très souvent, il s’agit de l’un des hits de l’année. Pour preuve, en 2023, c’est le Galaxy A14 de Samsung qui a été leur smartphone le plus vendu ! Nous avions donc de grosses attentes autour du nouveau modèle A15… Et nous ne sommes pas déçus ! Si le Galaxy A15 ne vient pas révolutionner ce que proposait le modèle précédent, il l’améliore. En ce moment Samsung nous le propose à 199 €, un prix très correct pour cet appareil dont les caractéristiques sont difficiles à battre pour la concurrence.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 propose un grand écran Super Amoled, une grosse batterie avec une recharge rapide et même un excellent appareil photo pour cette gamme de prix ! Le smartphone se paye même le luxe de vous proposer Samsung Knox Vault, un système conçu pour protéger vos données sensibles ! Idéal pour le quotidien. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone allant à l’essentiel, à la fois efficace et pas cher, nous pouvons vous le recommander.

Le Galaxy A15 de Samsung à 199 € sur le site de son constructeur

Le Galaxy A15 est donc désormais disponible depuis quelques semaines et nous pouvons le trouver affiché à 199 € sur le site dédié aux smartphones de Samsung, un véritable atout puisque cela permet de posséder un smartphone neuf, récent et pas cher avec des fonctionnalités dignes de 2024 !