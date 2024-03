Vous allez adorer cette promo spéciale Printemps : le nouveau forfait 30Go de YouPrice disponible sur le réseau Orange

Le printemps est arrivé il y a maintenant une semaine et, avec lui, de nombreuses promotions sur tout un tas de produits ! La téléphonie mobile ne fait pas exception, vous pouvez en effet profiter de forfaits pas chers chez bon nombre d'opérateurs. Aujourd'hui, nous vous proposons un zoom sur une offre spéciale : le forfait Le Spring de YouPrice. Disponible sur le meilleur réseau de France, vous allez à coup sûr adorer ses garanties comme son prix !

Une offre mobile spéciale printemps : 30Go à prix fixe

L'opérateur YouPrice nous avait habitué aux forfaits mobile ajustables disposant chacun de trois paliers data pour permettre aux utilisateurs de faire varier leur consommation selon leur budget, leurs besoins ou encore en fonction de leurs envies du moment, et ce, tous les mois. De même, les intéressés pouvaient choisir parmi deux réseaux : Orange et SFR.

Avec l'arrivée du printemps, YouPrice lance une nouvelle offre mobile en promo qui sort de l'ordinaire : le forfait Le Spring. Celui-ci est disponible uniquement sur le meilleur réseau de France*, à savoir le réseau Orange, et propose une enveloppe data unique au prix canon et fixe de 7,99€ par mois ! Sachez que vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

En souscrivant au forfait Le Spring, vous disposerez de 30Go pour couvrir tous vos besoins en connexion Internet depuis la France métropolitaine. Lorsque vous partez voyager à travers les pays de l'Union européenne ou les départements d'outre-mer, l'opérateur vous fournit jusqu'à 8Go pour que vous puissiez rester connecté même depuis l'étranger.

Des communications illimitées

Ce n'est pas tout. Ce forfait sans engagement vous offre la possibilité de profiter pleinement de vos proches grâce à l'illimité. Autrement dit, depuis la France métropolitaine, les DOM, et plus largement depuis les pays de l'Union européenne, vous pourrez appeler et envoyer vos messages (SMS/MMS) sans compter !

Notez toutefois que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM et les zones internationales ne sont pas inclus dans votre abonnement.

Pour résumer, le forfait Le Spring, c'est :

un forfait sans engagement

un prix fixe de 7,99€ par mois

30Go en France métropolitaine, dont 8Go utilisables depuis l'UE et les DOM

les appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole vers les numéros métropolitains

les appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE/DOM vers ces zones et la Métropole

*selon les résultats du rapport établi par l'ARCEP