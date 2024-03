Super promo : ce forfait mobile 150Go est à seulement 9,99€ !

Faites le plein de data à prix canon

L'opérateur Syma Mobile a lancé une toute nouvelle offre mobile en promo permettant aux utilisateurs de profiter d'un forfait avec un max de data sans dépasser le seuil des 10€ par mois, de quoi alléger le budget de téléphonie mobile sans faire l'économie de gigas !

Il s'agit du forfait Le neuf à 9,99€ par mois qui fournit 150Go pour surfer sur le net France métropolitaine. La vitesse 5G vous intéresse ? Ce forfait est compatible avec l'option Réseau 5G, sans engagement. En choisissant cette option, vous devrez vous acquitter de la somme supplémentaire de 3€ chaque mois.

De plus, si vous voyagez de manière régulière à l'étranger, sachez que ce forfait vous accompagne dans les départements d'outre-mer et plus largement dans les pays de l'Union européenne en vous octroyant pas moins de 11Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Communiquez en toute sérénité

Du côté des communications, pas de question à se poser, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble, et ce, aussi bien depuis la Métropole que depuis les destinations susmentionnées. Plus précisément, voici comment se présentent les conditions de communication :

depuis la Métropole : appels illimités vers la Métropole et les DOM, SMS & MMS illimités vers la Métropole

depuis l'UE et les DOM : SMS & MMS illimités vers la Métropole, l'UE et les DOM

Ce n'est pas tout ! Avec ce forfait illimité, vous bénéficierez également gratuitement des avantages proposés par l'option Appels Internationaux. Celle-ci donne la possibilité d'appeler sans surcoût depuis la Métropole vers les mobiles européens ainsi que vers les fixes de 100 destinations internationales !

Soyez libre comme l'air

Enfin, ce forfait est sans engagement. Cela signifie que vous restez libre de mettre un terme à votre abonnement mobile à tout moment et sans aucuns frais de résiliation à verser.