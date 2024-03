Bon plan : découvrez les forfaits illimités de Free Mobile dès 4,99€ par mois !

Un forfait illimité à prix mini avec l'essentiel, à moins de 10€ avec 140Go ou carrément avec la data illimitée et la 5G ? Eh bien, c'est possible avec Free Mobile ! Vous ne rêvez pas, trois forfaits en promo sont disponibles à partir de 4,99€ par mois proposant chacun des garanties attractives et variées pour que tout le monde y trouve son compte !

Le forfait illimité à prix mini avec l'option Booster

L'opérateur Free Mobile met en avant trois offres Free sans engagement pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Si vous êtes à la recherche d'un forfait à petit prix, alors l'offre Free 2€ est un bon choix. Celui-ci est gratuit pour les abonnés à la Freebox et coûte 2€/mois pour les non-abonnés. À ce stade, vous bénéficierez de 2h d'appels, des SMS/MMS illimités et de 50Mo en France comme à l'étranger (UE/DOM).

Pour profiter d'un forfait illimité, vous pouvez souscrire à ce forfait en optant pour l'option Booster 5Go à seulement 2,99€/mois. Ainsi, pour 4,99€ par mois, vous bénéficierez des garanties suivantes :

5Go en France métropolitaine + 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine : appels illimités vers la Métropole et les DOM + vers les fixes de 100 destinations, SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

La Série Free : 140Go à moins de 10€

Un autre forfait illimité vous permettra, quant à lui, de surfer sur le net en toute sérénité, grâce aux 140Go fournis pour un usage en France métropolitaine, au prix doux de 9,99€ par mois ! Il s'agit de la Série Free valable la première année d'abonnement avant d'évoluer de manière automatique vers le forfait Free 5G.

Cette Série Free vous octroie par ailleurs quelque 18Go afin que vous puissiez rester connecté lorsque vous voyagez à travers les pays de l'Union européenne ou encore lors de vos séjours dans les départements d'outre-mer.

Enfin, cet abonnement vous donnera la possibilité de communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble des destinations précitées car bien entendu, l'illimité est proposé dans les garanties de cette offre en promo !

Le forfait Free 5G : de 250Go de 5G à la data illimitée

Si vous voulez le maximum de gigas, alors vous pouvez choisir le forfait Free 5G. Ce dernier bénéficie de tarifs préférentiels selon votre situation et propose 35Go utilisables depuis 100 zones internationales ! De plus, en termes de communications, vous pourrez profiter de l'illimité pour rester en contact avec vos proches depuis les quatre coins du monde. La liste de pays concernés est longue, n'hésitez pas à vous renseigner.

Voici les tarifs proposés par Free Mobile :

abonnés à la Freebox Pop : 9,99€/mois - Internet en 5G illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine abonnés aux autres Freebox : 15,99€/mois - Internet en 5G illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine non-abonnés : 19,99€/mois - 250Go de 5G en France métropolitaine

En plus de cela, vous pourrez accéder gratuitement aux applications suivantes : TV OQEE by Free et Free Ligue 1 - Uber Eats.